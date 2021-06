Friends: The Reunion, Lisa Kudrow: "Ho cercato Gatto Rognoso su Google perché non la ricordavo"

Lisa Kudrow ha rivelato di aver dovuto cercare su Google come suonare "Gatto Rognoso" per la reunion di Friends perché aveva dimenticato gli accordi.

Lisa Kudrow, durante una recente intervista con Ellen Degeneres, ha parlato di Friends: The Reunion, della sua collaborazione con Lady Gaga e, infine, ha rivelato di aver dovuto cercare gli accordi di Gatto Rognoso su Google, non essendo una vera chitarrista e non avendo preso in mano lo strumento dal 2004.

A proposito del suo duetto con Lady Gaga la Kudrow ha dichiarato: "È stato fantastico! Ero davvero nervosa quando ho saputo che avrei cantato con lei ma poi mi sono preparata: ho capito che dovevo imparare di nuovo 'Gatto Rognoso'. Così ho accordato la mia chitarra e mi sono subito resa conto, purtroppo, che non mi ricordavo gli accordi".

Quindi, per imparare di nuovo a suonare la canzone, Lisa ha deciso di utilizzare un amico fedele: "L'ho cercata su Google. Tutti gli accordi di 'Gatto Rognoso' erano lì, ho cercato un tutorial e mi sono rinfrescata la memoria. Grazie, mondo, per aver postato gli accordi."

A proposito del suo duetto con Lady Gaga, Lisa ha anche rivelato che era così nervosa prima dell'esibizione che ha fatto fatica a pronunciare le parole: "Ero così in preda al panico che non riuscivo a dire niente, la mia gola era chiusa. Non sapevo cosa sarebbe successo ma alla fine ha funzionato."