Friends: Courteney Cox e Ed Sheeran ricreano la danza di Ross e Monica (VIDEO)

Courteney Cox sembra aver trovato un nuovo partner nella danza. L'attrice di Friends, aiutata dal cantante Ed Sheeran, è tornata a esibirsi nella classica danza di Ross e Monica, uno dei momenti più amati dai fan della sitcom.

Per chi non lo sapesse, la danza di Ross e Monica, fratelli in Friends, è composta da una serie consolidata di passi ed è stata eseguita da Ross (David Schwimmer) e dalla sorella Monica (Courteney Cox) pnell'episodio della stagione 6 intitolato The One With The Routine. Nell'episodio, i due fratelli eseguono la danza nel tentativo di attirare l'attenzione della telecamera sul set dello show Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Stavolta la location danzereccia è un prato sull'oceano e il partner di monica è il popolare cantante inglese Ed Sheeran.

Qui trovate la nostra recensione di Friends: The Reunion, evento che ha visto riuniti i sei protagonisti di Friends per ripercorrere l'esperienza sul set di una selle serie tv più popolari e amate in ogni parte del mondo.

