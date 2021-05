Friends: The Reunion, Lady Gaga canta Gatto rognoso con Lisa Kudrow (VIDEO)

In Friends: The Reunion Lisa Kudrow (Phoebe) e Lady Gaga cantano sulle note di Gatto rognoso e il regista ha svelato qualche retroscena di questa performance esclusiva: ecco il video.

Nel corso di Friends: The Reunion, Lisa Kudrow (Phoebe) duetta con Lady Gaga sulle note di Gatto rognoso (Smelly Cat), l'esilarante brano che l'attrice ha interpretato in numerosi episodi della sitcom statunitense, soprattutto nelle sue performance per il "pubblico" del Central Perk.

A partire da questa mattina, su HBO Max è disponibile Friends: The Reunion, lo speciale che vede riunito il cast della storica sitcom americana e che coinvolge anche numerose celebrità internazionali. Tra queste c'è Lady Gaga, la quale ne ha approfittato per eseguire Gatto rognoso, il classico musicale di Phoebe Buffay, in duetto con l'attrice Lisa Kudrow.

A tal proposito, il regista Ben Winston ha spiegato a Variety che la star di Born This Way è stata la prima scelta come ospite musicale. "Ho detto a Lisa, "Saresti disposta a cantarla?' e lei ha detto, 'Sì, sarebbe divertente'. Abbiamo quindi pensato ad alcuni nomi ed entrambi abbiamo convenuto che Gaga, se fossimo riusciti a coinvolgerla, sarebbe stata la scelta migliore perché si associa e si sente vicina a Phoebe in tanti modi, come conferma la stessa Gaga nello show". Winston ha quindi aggiunto: "È stato un momento davvero bellissimo e Lady Gaga ha colto al volo l'occasione per farlo".

Il personaggio di Kudrow, Phoebe, ha eseguito Gatto rognoso con la sua chitarra acustica in numerosi episodi della serie originale. Winston ha spiegato che lei e Gaga hanno avuto pochissimo tempo per provare il duetto: "Ci siamo seduti lì con loro due e le chitarre ed abbiamo lavorato solo in quel momento". Ricordiamo che questa non è la prima volta che Kudrow esegue il brano con un'altra celebrità. Nel 2015, infatti, l'ha cantata e suonata sul palco con Taylor Swift durante il tour mondiale della popstar. Il brano Gatto rognoso è stato scritto per il personaggio da Kudrow stessa, con Adam Chase, Betsy Borns e Chrissie Hynde. Si dice che originariamente la canzone si riferisse ad un cane maleodorante e che quindi si intitolasse "Cane rognoso".

Come riportato in precedenza, nello speciale evento di cui abbiam parlato nella recensione di Friends: The Reunion, appaiono anche i seguenti personaggi famosi: Justin Bieber, David Beckham, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai.