Friends: The Reunion censurato in Cina, cancellati Lady Gaga e Justin Bieber

Tutto il mondo era in attesa di Friends: The Reunion, ma in Cina lo show è stato censurato per ben 6 minuti, con l'eliminazione di Lady Gaga, Justin Bieber e tanti altri momenti.

Lo speciale Friends: The Reunion, andato in onda ieri in tutto il mondo, è stato visto da milioni di fan della storica sitcom, ma in Cina è stato censurato, infatti mancavano ben 6 minuti di show e alcuni tra gli ospiti più importanti, come Lady Gaga e Justin Bieber.

Una buffa espressione di Matt LeBlanc in Friends

Le principali piattaforme di streaming cinesi hanno censurato circa sei minuti di materiale dallo speciale Friends: The Reunion. Uno degli eventi televisivi che tutti i fan attendevano da tempo ma, purtroppo, gli appassionati cinesi non hanno potuto goderselo come speravano. Sono stati tagliati filmati di artisti che si riteneva avessero insultato la Cina, alcuni momenti in cui si parla di gay, riferimenti alla pipì e una foto di Matt LeBlanc in mutande. Inoltre, sono state eliminate le apparizioni di Lady Gaga e Justin Bieber, personaggi che la Cina considera "controversi".

Lady Gaga, infatti, ha dovuto interrompere il suo tour in Cina nel 2016 perché aveva incontrato il Dalai Lama, mentre Justin Bieber non può fare concerti nel Paese perché nel 2014 ha visitato il tempio Yasukuni a Tokyo, considerato da Cina e Corea del Sud, un simbolo dell'imperialismo del Giappone.

Friends, Jennifer Aniston e il vestito "rubato" a Courteney Cox: "Lo indosso ancora"

Nella versione integrale dello speciale di HBO Max, Lady Gaga appare per quasi tre minuti, mentre canta Gatto rognoso con Phoebe di Lisa Kudrow, accompagnata da un coro gospel. La versione cinese, invece, vede Lisa Kudrow cantare una strofa della canzone per circa 45 secondi da sola, prima di passare al successivo segmento post-Gaga. Per quanto riguarda Justin Bieber invece, è proprio scomparso senza lasciare traccia.

Tutte e tre le piattaforme cinesi che hanno mandato in onda Friends: The Reunion, iQiyi, Youku di Alibaba e Tencent Video, hanno fatto questi tagli, rovinando la visione a tantissimi fan.