Friends, Matthew Perry: 'Quando morirò non voglio che la serie sia la prima cosa che ricorderete'

Matthew Perry aveva parlato di come avrebbe voluto essere ricordato dopo la morte, la liberazione dalle dipendenze per lui era più importante della fama con la serie Friends.

Il mondo piange Matthew Perry, morto improvvisamente il 28 ottobre 2023 a seguito, probabilmente, di un malore mentre si trovava nella sua vasca idromassaggio. Mentre le star di Friends esprimono il loro cordoglio per la perdita dell'amico e collega, riemerge una dichiarazione dello scorso anno in cui Perry aveva rivelato per cosa voleva essere ricordato dopo la morte.

"Vorrei essere ricordato come qualcuno che ha vissuto, ha amato pienamente. E la cosa fondamentale è che voglio essere ricordato come qualcuno che voleva aiutare le persone. Questo è quello che voglio", ha detto nel podcast Q With Tom Power nel 2022.

La lotta alle dipendenze

Matthew Perry in una scena del film 17 Again - Ritorno al Liceo

All'apice del suo successo, Matthew Perry ha combattuto per anni contro la dipendenza da antidolorifici e alcol e ha frequentato cliniche di riabilitazione in più occasioni. Ha descritto il suo straziante viaggio nel suo libro di memorie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

In seguito a un incidente con la moto d'acqua nel 1997, l'attore aveva sviluppato una dipendenza dal Vicodin e nel 2001 si sottopose a 15 giorni di riabilitazione. Successivamente, trasformò la sua vecchia casa di Malibu nella Perry House, una struttura abitativa per uomini impegnati nella disintossicazione. Perry ha rivelato di essere pulito nel 2021 e ha affermato di aver speso 9 milioni di dollari per disintossicarsi.

Nell'intervista, Perry ha aggiunto: "La cosa migliore di me è che se qualcuno viene da me e dice: 'Non riesco a smettere di bere, puoi aiutarmi?' Posso dire 'sì' e e farlo. Quando morirò, non voglio che Friends sia la prima cosa che viene menzionata. Voglio che sia il fatto che ho imparato a essere sobrio e posso aiutare gli altri a fare lo stesso. E vivrò il resto della mia vita provandolo."