Matthew Perry, le star di Friends sulla morte dell'amico: 'Siamo assolutamente devastati. Siamo una famiglia'

Matthew Perry è morto nella giornata di sabato e i suoi amici e colleghi di Friends hanno ora rilasciato un comunicato per commentare la triste notizia. Gli attori hanno voluto condividere con la rivista People le loro prime parole su quanto accaduto, anticipando che per ora non hanno intenzione di lasciare interviste.

La dichiarazione della star

Il cast della serie

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno dichiarato: "Siamo tutti così assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile".

La dichiarazione relativa alla morte di Matthew Perry prosegue sottolineando: "In futuro diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che l'hanno amato in tutto il mondo".

Matthew Perry, Lisa Kudrow sconcertata dalla morte del collega di Friends

Il commento dei creatori della sitcom

Matthew Perry

I co-creatori di Friends Marta Kauffman, David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright, alcune ore fa, avevano invece affermato di essere "scioccati e profondamente, profondamente rattristati" dalla scomparsa di Matthew Perry. Rendendo omaggio al defunto attore, hanno elogiato il suo lavoro nella sitcom di successo, in un ruolo che solo lui poteva interpretare.

Gli autori della serie e il produttore hanno aggiunto: "Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta incarnare il ruolo di Chandler Bing, non c'era nessun altro per noi."