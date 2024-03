Matthew Perry ha lasciato 1 milione di dollari ad un fondo chiamato come un personaggio di Woody Allen

Matthew Perry ha lasciato oltre 1 milione di dollari ad un trust chiamato come il personaggio di Woody Allen in Io e Annie, Alvy Singer. La star di Friends, deceduta nell'ottobre 2023, secondo il testamento redatto nel 2009 voleva lasciare la maggior parte dei suoi averi ad un fondo fiduciario.

Secondo quanto riportato da TMZ, Matthew Perry ha creato l'Alvy Singer Living Trust, chiamato in questo modo in onore del personaggio del film di Allen del 1977. Il patrimonio di Perry era stato stimato in 120 milioni di dollari al momento della scomparsa ma nei documenti è certificato che gli asset aggiuntivi che non facevano parte del suo trust privato valgono circa 1 milione di dollari.

I dettagli

I genitori di Matthew Perry, John Bennett Perry e Suzanne Morrison, sono stati nominati beneficiari del trust, insieme alla sorellastra Caitlin Morrison e all'ex fidanzata Rachel Dunn. Gli esecutori del suo testamento sono Lisa Ferguson e l'ex moglie di Mike Myers Robin Ruzan, che ha lavorato alla serie Celebrity Liar.

Matthew Perry è stato ricordato nel segmento dell'In Memoriam della Notte degli Oscar. L'attore canadese, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella sit-com Friends, è scomparso lo scorso 28 ottobre, ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione in California.