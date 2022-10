Friends, Matthew Perry: "Ho speso 9 milioni di dollari per tornare a essere sobrio"

Matthew Perry, divenuto celebre per il ruolo di Chandler Bing nella serie cult Friends, ha scritto un libro di memorie (in uscita il 1 novembre) che mette in risalto gli aspetti più intimi della sua vita privata, tra cui la difficile battaglia per sconfiggere la dipendenza dall'alcool.

In una recente intervista ai microfoni del New York Times, l'attore ha confessato di aver speso all'incirca 9 milioni di dollari per tornare a essere sobrio, trascorrendo metà della sua vita in centri di riabilitazione. Non solo alcool, Matthew Perry ha dovuto combattere anche con la dipendenza da droga e psicofarmaci, ringraziando la co-star Jennifer Aniston per l'immenso supporto nei suoi confronti.

L'attore era quasi morto nel 2018 dopo che il suo colon è scoppiato per un uso eccessivo di oppiacei. Matthew Perry (adesso 53 anni) ha partecipato anche alla speciale reunion di Friends per HBO Max e sembrerebbe essersi definitivamente lasciato alle spalle i demoni del passato.