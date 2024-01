Emmy 2024, l'omaggio a Matthew Perry sulle note della sigla di Friends nel tributo In Memoriam

Matthew Perry ha ricevuto un omaggio speciale nel corso del consueto video dell'In Memoriam che viene preparato per i principali eventi della stagione dei premi a Hollywood. Alla fine del segmento accompagnato dalla canzone See You Again di Charlie Puth, che si è esibito insieme al duo The War and Treaty, è stata cantata una versione della sigla di Friends, I'll Be There for You dei The Rembrandts, mentre sullo sfondo compariva l'immagine di Perry.

L'interprete di Chandler Bing è scomparso improvvisamente lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni; Perry è stato trovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione nella sua casa di Los Angeles. L'ufficio del medico legale ha dichiarato che la morta è sopraggiunta per gli effetti acuti della ketamina, classificandola come accidentale.

Il successo di Friends

Matthew Perry ha interpretato Chandler in oltre 200 episodi della sit-com targata NBC in dieci stagioni dal 1994 al 2004.

"Siamo tutti profondamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più di semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire ma in questo momento ci prenderemo un attimo per piangere ed elaborare questa perdita inimmaginabile. Con il tempo diremo di più, quando saremo in grado. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo" scrissero i compagni di cast in Friends a poche ore dalla scomparsa, prima di pubblicare nei giorni successivi ognuno un pensiero personale sulla perdita dell'amico e collega

Nel 2022 Matthew Perry pubblicò la sua biografia Friends, Amanti e la Cosa Terribile, nella quale ha raccontato la propria vita segnata dal successo e dalle dipendenze.