Matthew Perry non ha mai rivisto Friends: 'Riuscivo a distinguere le fasi della mia dipendenza'

L'attore non ha mai nascosto il fatto di non aver più rivisto gli episodi di Friends altrimenti avrebbe facilmente ricordato le fasi della sua dipendenza.

Matthew Perry, scomparso prematuramente lo scorso sabato a soli 54 anni, è diventato celebre per aver interpretato il personaggio di Chandler Bing in Friends. Tuttavia, Perry aveva dichiarato tempo fa di non aver più rivisto gli episodi della celebre sit-com che altrimenti gli avrebbero ricordato le sue dipendenze.

Perry aveva fatto questa rivelazione durante il podcast di Tom Power della CBC Radio mentre promuoveva la sua autobiografia, "Friends, amanti e la Cosa Terribile", nel novembre 2022.

La confessione nella sua autobiografia

"Prendevo 55 Vicodin al giorno. Pesavo 128 chili", aveva dichiarato Perry a Power. "Ero in 'Friends', guardato da 30 milioni di persone, ed è per questo che non posso guardare lo show. Ero brutalmente magro e la malattia mi stava distruggendo".

"All'alcolismo non importava che fossi in 'Friends'", aveva continuato Perry. "L'alcolismo ti vuole solo, ti vuole malato e poi ti vuole uccidere. Mi dispiace troppo per quel ragazzo, ne sta passando troppe, e sono io. Me lo ricordo e non capivo cosa stesse succedendo. Ma ancora una volta, mi dispiace e sono così grato di non essere più così".

Friends, Matthew Perry: "Ho speso 9 milioni di dollari per tornare a essere sobrio"

Ricordato da attori e personaggi di Hollywood e da tutto il mondo, una delle sue "amiche" in Friends, Lisa Kudrow è rimasta sconvolta dalla notizia della morte di Perry.