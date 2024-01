Jennifer Aniston incoraggia i fan:'Celebrate il ricordo di Matthew Perry'

Jennifer Aniston ha ricordato il compianto Matthew Perry, appellandosi ancora ai fan per preservarne il ricordo.

La star di Friends Jennifer Aniston ha partecipato alla serata dedicata ai Critics' Choice Award e si ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in particolare sul compianto collega e amico Matthew Perry, scomparso lo scorso 28 ottobre.

Interpellata sull'argomento da Entertainment Tonight durante i Critics' Choice Award, Aniston ha dichiarato che i fan dovrebbero celebrare Perry e il ricordo che l'attore ha lasciato in tutte le persone che gli volevano bene:"Spero che possa sapere che è stato amato in un modo che non pensava".

L'improvvisa scomparsa

La morte di Matthew Perry scosse i fan di Friends e i colleghi di Hollywod, che ricordarono in vari post l'interprete di Chandler Bing. In una intervista a Variety di dicembre, Aniston ha ricordato che Perry 'era felice. Mi manca molto. A tutti noi. Cavoli, ci faceva davvero ridere'.

Dopo la scomparsa di Matthew Perry i cinque colleghi di Friends hanno condiviso dapprima un messaggio condiviso e poi nei giorni successivi ognuno ha pubblicato un pensiero personale per ricordare una persona con la quale hanno condiviso dieci anni di successi in una delle sit-com più amate della tv americana.