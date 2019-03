Friends e l'horror Noi, il legame che non ti aspetti

Francesco Bellu

Noi, il nuovo horror di Jordan Peele, ha un legame con Friends: le terribili gemelle sono nientemeno che Emma, la figlia di Ross e Rachel! La cosa ha lasciato letteralmente di stucco molti fan della sit-com cult degli anni Novanta, tanto da diventare un vero e proprio trend topic della giornata.

Noelle e Cali Sheldon, prima di Noi, avevano infatti vestito i panni, alternativamente, di Emma, la piccola figlia di Ross e Rachel a partire dal 2003, un personaggio così noto e amato da essere definito: "la bimba più famosa d'America". Adesso le due ragazze sono cresciute e i loro ruoli nel film di Jordan Peele segnano il debutto in una produzione di Hollywood, dopo una serie di piccoli progetti indipendenti. La loro parte è quella delle odiose figlie di Kitty Tyler (Elisabeth Moss) e di suo marito, Josh (Tim Heidecker).

Rispetto a Friends, Noelle e Cali, oggi 16 anni, hanno raccontato di avere pochissimi ricordi: fino ai tredici anni era stato vietato loro di vedere lo show. Le uniche testimonianze che restano della loro piccola Emma, dunque, esistono grazie alle tante foto scattate insieme a Jennifer Aniston e David Schwimmer.

Con oltre 70 milioni di dollari al botteghino, Noi è diventato l'horror ad aver incassato di più durante il weekend, un record che va a sommarsi con l'ottima accoglienza critica che segna il ritorno di Peele dopo il successo e l'Oscar per Scappa - Get Out. Anche stavolta l'obiettivo di spaventare il pubblico è riuscito: il film segue infatti una famiglia, guidata da Lupita Nyong'o e Winston Duke che vive l'incubo di avere a che fare con un gruppo di persone identiche a loro.