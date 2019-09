Friends: easter egg su Google sui protagonisti della serie TV per il 25esimo anniversario

Gooogle festeggia il 25esimo anniversario della serie di culto Friends con sette divertenti easter egg sui protagonisti.

Volete un esempio? Digitando su Google "Ross Geller", come del personaggio di David Schwimmer, sul lato destro dello schermo comparirà una piccola icona a forma di divano sotto il nome del personaggio. Cliccandola vedrete lo schermo inclinarsi mentre la voce di Ross urla "Pivot!" ripetendo il click lo schermo si inclinerà dalla parte opposta e la voce si farà più frenetica, finché dopo qualche click il divano si spezzerà in due e Ross esclamerà affranco "Ok, I can't pivot anymore", richiamo all'episodio 16 della stagione 5 Il distintivo da poliziotto (The One with the Cop).

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Ross Geller

Questo è solo uno dei sette easter egg dedicati ai personaggi di Friends che faranno impazzire i fan dello show. Se cercate "Rachel Green", personaggio interpretato da Jennifer Aniston, noterete un'illustrazione dell'iconica acconciatura che rese popolare il personaggio negli anni '90. Cliccate sull'immagine e vi ritroverete nella pagina di ricerca di "The Rachel" su Google image.

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Rachel Green

Se digitate "Joey Tribbiani", lo spassoso personaggio di Matt LeBlanc, sotto il suo nome compare un pezzo di pizza, ma cliccandoci sopra il cibo si moltiplica mentre la voce di urla "Joey doesn't share food!" e un paio di braccia compaiono a sorpresa per arraffare tutto.

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Joey Tribbiani

Cliccate sotto il nome del personaggio di Lisa Kudrow, "Phoebe Buffay" (ma funziona anche digitando solo "Phoebe") e comparirà una chitarra. Naturalmente cliccandola si ode la voce di Phoebe che intona la mitica "Gatto rognoso" in versione originale mentre un gatto va su e giù per lo schermo.

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Phoebe Buffay

Parlando di animali, se cliccate sul nome di "Chandler Bing", personaggio di Matthew Perry, compare una poltrona reclinabile. Cliccateci sopra e vedrete apparire una papera e un pulcino che starnazzano.

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Chandler Bing

Last but not list, scrivete "Monica Geller", personaggio di Courteney Cox , e comparirà un secchio di acqua saponata. Se ci cliccate sopra una spugna lustrerà il suo nome il vostro monitor.

Friends: l'easter egg di Google dedicato a Monica Geller

Il settimo easter egg compare se digitate su Google "Friends glossary." Compariranno una serie di parole e frasi legate alla mitologia dello show.

