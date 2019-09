Friends: Jennifer Aniston ha dovuto perdere oltre 10 kg prima di ottenere il ruolo di Rachel

Friends ha lanciato la carriera di Jennifer Aniston e la star ha dovuto affrontare, prima di ottenere successo, molte critiche legate al suo peso.

Tra le pagine del suo libro Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era Saul Austerlitz ha parlato della situazione di Jennifer Aniston prima di entrare nel cast di Friends: "Doveva perdere circa 13 chili se voleva rimanere a Hollywood. Los Angeles era un posto duro dove essere un'attrice e una donna, e il suo agente è stato molto chiaro sulla situazione".

L'attrice, secondo quanto rivela il saggio dedicato alla serie cult che compie 25 anni, doveva presentarsi di fronte ai produttori indossando un body e Jennifer avrebbe scherzato dichiarando: "Quello mi farà perdere l'occasione". Tra le pagine si sottolinea: "Aniston non era affatto grassa - tutti potevano vedere che era bellissima - ma come lo show a cui sarebbe stata associata in modo indelebile ha fatto notare a un certo punto, la telecamera faceva sembrare più grassi".

Friends: i 15 migliori episodi della serie

Jennifer Aniston aveva già raccontato, intervistata dal magazine Rolling Stone, che prima di essere famosa adorava mangiare sandwich con la maionese come snack e di non essersi offesa perché l'agente le ha fatto capire quale era la sua situazione: "La cosa disgustosa di Hollywood è che non stavo ottenendo dei lavori perché ero troppo grassa".

L'attrice ha aggiunto: "Ho pensato 'Cosa?!?'. Ma la mia dieta era terribile. Milshake e patatine fritte con il grasso, era una cosa a cui prestare attenzione". Dopo aver perso peso l'attrice ha ottenuto il ruolo di Rachel Green in Friends, per cui ha abbandonato lo show intitolato Muddling Through, che si è poi rivelato un insuccesso.