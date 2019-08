Friends, Matthew Perry svela: "Io sono Batman!"

Il protagonista di Friends Matthew Perry ha annunciato che lui è in realtà Batman, ma solo nel mondo Lego.

Come è stato annunciato nelle ultime settimane, la Lego ha creato una serie di mattoncini dedicata a Friends, che ha entusiasmato non solo i fan dell'iconica serie televisiva ma anche i suoi protagonisti tra cui Matthew Perry.

L'attore ha pubblicato un tweet in cui ha annunciato che non solo aveva ottenuto un set, ma ha costruito il suo e si è trasformato in un supereroe: "Ho creato il set lego di Friends. Mi sono fatto Batman. Ma non è né qui né lì. Io sono Batman."

I built the Friends lego set. I made myself Batman. But that’s neither here nor there. I’m Batman. — matthew perry (@MatthewPerry) August 24, 2019

Matthew Perry è da sempre un grandissimo fan dell'uomo pipistrello, tanto è vero che ha incorporato il personaggio di Chandler versione Lego a quello di Batman. L'attore ha anche una batcaverna in casa sua, dove raccoglie cimeli del Cavaliere Oscuro, di cui ha parlato in passato. Durante il Jimmy Kimmel nel 2017, gli fu data anche una targa con su scritto Mattman, dove era raffigurato il suo volto come ricordo della visita.

Il set LEGO Ideas è una ricreazione del caffè Central Perk e viene fornito con versioni mini figure LEGO di Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey e Phoebe. Il set presenta molti dettagli autentici, dall'iconica area salotto al palco dove Phoebe si esibisce con la sua chitarra.