Friends: David Schwimmer era il rubacuori dello show, "quando usciva era come se arrivassero i Beatles"

A detta delle sue colleghe, David Schwimmer era il rubacuori del cast di Friends. Tale era il suo scendente sulle fan che la costar Courteney Cox, sua sorella Monica nella sitcom, lo ha addirittura paragonato ai Beatles.

"Quando David va fuori, è come se fossero appena arrivati i Beatles" dichiarò all'epoca Courteney Cox in un'intervista a EW.

Nonostante la fama, David Schwimmer, però, ha sempre cercato di mostrarsi umile ammettendo scherzosamente con Entertainment Weekly nel 1995 che era "l'unico membro del cast di Friends a non avere ancora un assistente personale".

Per quanto riguarda il successo con le donne, nella stessa intervista l'attore si è schernito spiegando: "Deve essere il taglio di capelli".

Courteney Cox, però, ricorda un'altra occasione in cui "una decina di ragazze hanno urlato 'Ti amiamo, Ross!' durante una chiamata in scena. David è molto vulnerabile. il modo in cui dice 'Ciao' quando è depresso è così adorabile, vorresti solo correre da lui e digli 'Che succede? ti posso aiutare?"

Il fascino di David Schwimmer non avrebbe lasciato insensibili neppure le colleghe, Jennifer Aniston ha ammesso che lei e il collega, sul set di Friends, avevano una cotta reciproca.

Parlando dell'ingaggio in Friends, Schwimmer ha confessato a People: "Credo che per tutti noi si sia trattato di un sogno che diventata realtà. E credo che lo abbiamo capito tutti molto presto. Abbiamo pensato 'Accidenti, non solo il casting è perfetto, ma andiamo anche d'accordo. Nel corso degli anni abbiamo tutti lottato con diversi ostacoli e sfide, e penso che in quei momenti sia stato bello poter avere qualcuno di supporto".

