Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer ammettono: "Eravamo cotti l'uno dell'altra"

All'interno di Friends: The Reunion, Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno ricordato il loro legame ai tempi delle riprese della sitcom, ammettendo di aver avuto una cotta reciproca mentre interpretavano rispettivamente Rachel e Ross.

Friends: la cover di People dedicata alla reunion

In questi giorni, complice lo speciale rilasciato nelle scorse ore su HBO Max, i riflettori internazionali sono tornati ad accendersi su Friends ed i tantissimi fan della storica sitcom americana hanno avuto l'opportunità di vedere riuniti i protagonisti dello show e scoprire aneddoti risalenti al periodo delle riprese. Ad esempio, Jennifer Aniston e David Schwimmer ne hanno approfittato per confermare le voci che circolavano negli anni in cui la serie originale veniva prodotta: "Già dalla prima stagione, ho avuto una grande cotta per Jen", ha rivelato Schwimmer, aggiungendo: "Avevamo una cotta reciproca". Subito dopo, Aniston ha confermato questa versione dei fatti, dicendo che quei sentimenti non sarebbero potuti essere più reciproci.

A differenza dei personaggi da loro interpretati sullo schermo, però, i due attori non hanno mai assecondato il loro desiderio. "Non ci incrociavamo mai, perché uno di noi era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel confine, lo abbiamo rispettato", ha detto Schwimmer. Subito dopo queste dichiarazioni, Matt LeBlanc ha contraddetto scherzosamente il suo collega. Dopo che Schwimmer ha insistito sul fatto che lui e Aniston non andavano mai oltre, LeBlanc ha infatti scherzosamente ribattuto con un "cavolate".

Gli altri co-protagonisti, e quindi Courteney Cox, Lisa Kudrow e Matthew Perry, si sono invece limitati a chiarire che all'epoca erano ben consapevoli che tra Aniston e Schwimmer ci fosse un'alchimia speciale. "Lo sapevamo assolutamente", ha Cox, aggiungendo che col senno di poi è felice che i due non siano mai andati oltre. "Se l'avessero fatto e non avesse funzionato, probabilmente la serie non sarebbe stata così eccezionale".

Friends: una foto della reunion

Come ha sottolineato successivamente Jennifer Aniston, i sentimenti che lei e Schwimmer provavano l'uno per l'altra hanno fornito il carburante necessario che li ha trasformati in una delle coppie televisive più amate degli anni '90. "Abbiamo incanalato tutta quella passione e l'amore reciproco in Ross e Rachel", ha detto l'attrice, aggiungendo che le cose sono arrivate al culmine quando i loro alter ego si sono scambiati il primo bacio nell'episodio della seconda stagione, "Chandler il pigro" (The One Where Ross Finds Out): "Ricordo di aver detto a David 'Peccato che la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale'".

Friends: il cast in una scena dell'episodio La coppa Geller

Ricordiamo che, col tempo, entrambi gli attori hanno superato la loro cotta reciproca e si sono innamorati di altre persone. David Schwimmer ha frequentato la cantante Natalie Imbruglia negli anni '90 e successivamente ha sposato l'artista Zoë Buckman nel 2007, divorziando poi nel 2017. Jennifer Aniston, invece, ha avuto importanti relazioni con Brad Pitt e Justin Theroux.