Friends, Courteney Cox vuole un'altra reunion: "Meglio adesso che a 80 anni!"

Nel corso di un'intervista con Variety, Courteney Cox ha parlato di Friends e del suo desiderio di dare vita a un'altra reunion con il cast della sit-com; meglio farla adesso che a 80 anni!

Courteney Cox ha dichiarato che la reunion di Friends distribuita nel 2021 è stata davvero straordinaria. L'attrice ha raccontato: "Sono veramente vicina a ognuno di loro ma ci vediamo davvero poco tutti insieme".

A quanto pare, il gruppo è stato talmente impegnato da non essersi mai ritrovato nella stessa stanza dal lontano 2004. Courteney Cox ha continuato: "Le ragazze si vedono spesso da sole. Diciamo che ci vediamo in modo separato. Camminare tutti insieme sul palco della Warner Bros è stato emozionante, ho pianto lacrime di gioia. Sono accadute così tante cose in questi anni".

La sensazione della Cox è che non tutto sia finito per lo show ma che un'altra reunion possa essere possibile. L'attrice ha scherzato: "Riuscite a immaginarla quando avremo 80 anni? Non riesco ancora a credere di aver ottenuto il ruolo di Monica e di essere entrata a far parte di qualcosa del genere".