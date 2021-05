Friends, Courteney Cox: "La reunion conterrà sorprese davvero speciali"

Courteney Cox ha anticipato un sacco di sorprese in arrivo nell'attesa reunion di Friends, girata qualche mese fa a Los Angeles e in un'altra location molto speciale.

Nel corso di un'apparizione al The Ellen DeGeneres Show, Courteney Cox ha anticipato nuovi dettagli sulla reunion di Friends svelando che lo speciale per HBO Max conterrà molte sorprese.

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

"È stato incredibile", ha dichiarato l'interprete di Monica. "È così emozionante. È una reunion senza copione, dobbiamo stare sul palco per 24 ore tutti insieme per la prima volta in 15 o 17 anni".

Courteney Cox ha solo parole positive per la reunion e confessa che "lo speciale è stato fantastico. È stato davvero divertente... abbiamo avuto molte sorprese speciali ed è stato incredibile".

Dopo molti ritardi, Friends: The Reunion è stato registrato in due location: l'originale Stage 24 presso i Warner Bros. Studios a Burbank, dove veniva girato Friends, e di fronte alla celebre fontana di New York che si vede nella sigla della longeva serie tv.

Friends: Matthew Perry pubblica una foto dal set dell'episodio speciale (e poi la cancella)

Friends: The Reunion vedrà il ritorno al completo del cast composto da Jennifer Aniston Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, and Matt LeBlanc nei ruoli, rispettivamente, di Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler e Joey. Naturalmente ci saranno anche molti ospiti. Confermato un divertente cameo di Justin Bieber.

Lo speciale senza sceneggiatura di HBO Max è diretto da Ben Winston, che fungerà anche da produttore esecutivo insieme ai produttori originali Kevin Bright, Kauffman e Crane.