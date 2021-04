Friends: Matthew Perry pubblica una foto dal set dell'episodio speciale (e poi la cancella)

Matthew Perry, storico interprete di Chandler in Friends, ha condiviso, e poi cancellato, una foto scattata nel dietro le quinte dell'attesissimo episodio speciale in cui avverrà la reunion del cast.

Dopo l'annuncio riguardante l'inizio delle riprese, avvenuto proprio in questi giorni, l'hype per l'episodio speciale di Friends è ormai alle stelle. Prossimamente HBO Max offrirà infatti ai numerosi fan di una delle sitcom più celebri di sempre di vedere riuniti i suoi storici protagonisti. Tra questi ci sarà anche Matthew Perry che ha interpretato il personaggio di Chandler per tutte e dieci le stagioni dello show statunitense.

Proprio l'attore 51enne, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto che lo ritrae seduto sulla sedia del trucco mentre si prepara per il suo ruolo. "Alcuni secondi prima di mangiare un pennello per il trucco. Per non parlare del ricongiungimento con i miei amici", si leggeva quindi nel post apparso su Instagram. In questo caso parlare al passato è d'obbligo, se consideriamo che poco dopo Perry ha eliminato l'immagine che però, a quel punto, era stata già presa d'assalto dai suoi followers, i quali hanno setacciato la foto per tentare di individuare qualsiasi suggerimento riguardante la reunion di Friends.

Ricordiamo che lo scenografo Greg Grande, che ha lavorato alla serie originale di Friends ed ha dato vita a luoghi iconici come il Central Perk, ha già annunciato che un team creativo ha resuscitato la casa di Monica Geller per l'imminente show. Mercoledì, tramite i canali social, i fan hanno quindi potuto guardare un'anteprima del suo ultimo lavoro e quindi una foto dello storico appartamento che ha fatto da sfondo a momenti indimenticabili della serie e che comparirà nel tanto atteso speciale targato HBO. "Sssh. Qualcosa sta accadendo. Deja vu... che prende vita ancora una volta", si legge quindi nel post dello scenografo.

Lo speciale vedrà riuniti Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Matthew Perry (Chandler). In precedenza, Schwimmer ha lasciato intendere che ci sarà un momento in cui le star faranno rivivere i loro amati personaggi. "Vado a LA per girare la reunion Friends. Vedrò tutti per la prima volta dopo anni", ha quindi dichiarato l'attore a Graham Norton. Alla domanda se sarà Ross o David nella reunion, ha poi risposto: "Sarò David. Niente è sceneggiato e non siamo nel personaggio. Siamo tutti noi stessi, anche se c'è una parte dello speciale che non voglio rivelare".