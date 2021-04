Friends: The Reunion, Justin Bieber comparirà in un cameo

Justin Bieber comparirà in un cameo nell'attesa reunion di Friends, in arrivo su HBO Max, con indosso un costume ben noto ai fan della sitcom.

L'attesa reunion di Friends in arrivo su HBO Max vedrà la presenza in un cameo della popstar Justin Bieber, che affiancherà i protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Durante le riprese dello speciale pare che Justin Bieber indossasse lo stesso costume di Spudnik visto nel finale dell'ottava stagione. Il costume da patata, in origine, era indossato dal personaggio di Ross (David Schwimmer). Nonostante il costume imbarazzante, pare che Justin Bieber sia stato particolarmente felice del coinvolgimento nella reunion della leggendaria sitcom.

"Justin è stato onorato di essere coinvolto nella reunion e non si è preoccupato di dover indossare un costume ridicolo", ha dichiarato una fonte a The Sun. "Era tutto gestito come un'operazione militare per mantenere i dettagli nascosti."

Di seguito la scena originale col costume "Spudnik" indossato da Ross:

Diretto da Ben Winston, Friends: The Reunion dovrebbe vedere, inoltre, Matt LeBlanc ricreare la celebre scena in cui il suo personaggio, Joey Tribbiani, fa gli affondi con indosso tutti gli abiti dell'amico Chandler Bing.

