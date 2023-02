Courteney Cox e i funghi allucinogeni presi dal principe Harry a casa sua: "Non li ho offerti agli ospiti"

Courteney Cox si è ritrovata, involontariamente, coinvolta nella dimensione dei gossip sulla famiglia reale a causa di un passaggio contenuto nella biografia del principe Harry che l'ha vista protagonista.

Il figlio minore di re Carlo, infatti, ha svelato che a casa dell'attrice ha provato per la prima volta dei funghi allucinogeni, con risultati non particolarmente positivi.

Harry, tra le pagine di Spare, ha infatti svelato che nel 2016, durante un viaggio oltreoceano, è stato ospite di Courteney Cox. Il principe ha spiegato: "Lei era fuori per lavoro ma non aveva problemi a farci stare a casa sua. Da fan di Friends, l'idea di stare a casa di Monica era affascinante e bellissima".

Tornata dalla sua trasferta, l'attrice ha comunque permesso agli ospiti di rimanere qualche giorno in più, essendoci spazio per tutti.

Harry ha ammesso di essersi trovato in diffficoltà. "Ero confuso perché... Era Monica. E io ero simile a Chandler. Mi chiedevo se sarei riuscito a trovare il coraggio per dirglielo. Ci sarebbe stata abbastanza tequila in California a darmelo?".

Oltre alla tequila, tuttavia, insieme al suo amico Harry ha trovato dei funghi black diamond al cioccolato nel frigo e qualcuno avrebbe dichiarato che erano per tutti e "potevano servirsi". Tra gli ospiti alla serata c'era anche Will Arnett, che ha rifiutato l'offerta, mentre Harry ha accettato e ha avuto un trip nel bagno di Courteney, vivendo un'allucinazione in cui il cestino della spazzatura gli stava parlando.

South Park demolisce il Principe Harry e Meghan Markle nel nuovo episodio

La star di Scream ha ora voluto chiarire: "È rimasto per un paio di giorni, probabilmente due o tre. È davvero una brava persona". Courteney era recentemente a una festa di compleanno a cui ha partecipato anche Harry, ma ha deciso di non parlargli perché lo ha visto impegnato in una conversazione con altre persone.

L'attrice ha però sottolineato: "Non ho letto il libro. Non voglio sentirne parlare perché mi hanno detto che è realmente divertente. Ma sì, ho saputo qualcosa su quello che ha scritto. Non sto dicendo che ci fossero funghi! Decisamente non li stavo offrendo in giro".