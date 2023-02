Friends: Courteney Cox ottiene la sua stella sulla Walk of Fame e si riunisce con le co-star

Courteney Cox, interprete di Monica Geller nella celebre sit-com Friends, ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, riunendosi con Jennifer Aniston e Lisa Kudrow per celebrare l'evento.

Courteney Coxnel cammino dei divi. La nota attrice, produttrice e regista ha ottenuto nella giornata di ieri la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Un momento speciale che ha voluto celebre assieme a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, sue storiche colleghe e amiche nella sit-com Friends.

"Siamo onorate di essere qui oggi e parlare a tuo nome da colleghe, amiche, familiari e soprattutto sorelle. Ci conosciamo da tanto, tanto tempo. Il nostro rapporto è sempre stato così sin da quando ci siamo conosciute quasi 30 anni fa" hanno dichiarate le due. Anche Laura Dern era presente alla celebrazione.

Courteney Cox ha commentato: "Friends mi ha insegnato l'importanza del restare uniti. Queste amicizie che si sono create dentro e fuori dal set sono avvenute nel momento più importante della mia vita. Abbiamo affrontato così tante cose assieme. E mi hanno davvero insegnato a esserci l'una per l'altra, come dice la canzone dello show. Non c'era gelosia, c'era soltanto la voglia di divertirci e sostenerci a vicenda".

Courteney Cox è diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Monica Geller, una delle protagoniste di Friends. L'attrice ha fatto parte della reunion per HBO Max tenutasi nel 2021, ma ha ammesso di volerne un'altra, a patto che non avvenga troppo tardi: "Riuscite a immaginarla quando avremo 80 anni? Non riesco ancora a credere di aver ottenuto il ruolo di Monica e di essere entrata a far parte di qualcosa del genere".