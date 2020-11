Friends: Courteney Cox ricrea la danza col tacchino sulla testa per il Ringraziamento

In occasione del Ringraziamento, Courteney Cox ha ricreato la celebre scena di Friends in cui Monica danza con un tacchino sulla testa di fronte a Chandler.

Courteney Cox ha celebrato il Ringraziamento ricreando la celebre scena di Friends in cui Monica danza con un tacchino sulla testa di fronte a un allibito Chandler.

L'episodio di Friends andato in onda per la prima volta il 19 novembre 1998 è diventato immediatamente un classico. Vent'anni dopo, Courteney Cox ha riproposto la scena in questione per festeggiare celebrando coi fan.

"Sono così grata" ha esordito l'attrice per poi adombrarsi e proseguire "se vedo ancora una mia gif con un tacchino sulla testa mente ballo come una fottuta idiota, esplodo."

Dopo aver mostrato un frammento della scena in questione, la Cox ha aggiunto: "Comunque, dato che sono il simbolo del Ringraziamento, ecco qua, spero che vi renda felici" per poi riproporre la scena nella sua cucina.

Courtney Cox ha concluso le riprese del nuovo Scream, sequel della saga horror di Wes Craven, in attesa di girare la famigerata reunion di Friends per HBO Max, slittata pare, al 2021.