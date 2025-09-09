Bruce Springsteen e Courteney Cox: reunion agli U.S. Open a 41 anni dal video di Dancing in the Dark

La star di Friends e il Boss sono stati ripresi mentre si salutavano prima di prendere posto alla finale degli US Open tra Sinner e Alcaraz.

A quarantuno anni dal video in cui ballano sul palco l'uno accanto all'altra, Courteney Cox e Bruce Springsteen sono stati ripresi insieme poco prima dell'inizio della finale degli US Open.

L'attrice e il cantante si sono salutati prima di assistere alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di domenica sera e il video ha fatto il giro del web.

Il video di Dancing in the Dark con Courteney Cox e Bruce Springsteen

Nel 1984, Courteney Cox venne scelta per il video musicale della hit di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. All'epoca, la futura star di Friends aveva vent'anni e rispose ad un annuncio per ballare sul palco con Springsteen nel corso della serata inaugurale del suo tour Born in the USA al Saint Paul Civic Center in Minnesota.

Courteney Cox in una scena di Dirt

Si trattava della seconda serata di riprese del video diretto da Brian De Palma. Alla fine del video, il Boss invitò Cox a farsi largo tra il pubblico e salire sul palco per ballare con lei. Nella sua autobiografia, il cantante rivelò che all'epoca era convinto che Cox fosse soltanto una fan selezionata tra il pubblico e scoprì dopo che in realtà era un'attrice: "Non volevo ballare davanti a 30.000 persone" svelò qualche anno fa l'attrice, che sperava di non essere scelta.

La reunion di Courteney Cox e Bruce Springsteen agli US Open

Poco tempo dopo il video, Courteney Cox venne scritturata per recitare in Casa Keaton e la sua carriera decollò. Domenica sera, l'attrice si è avvicinata a Bruce Springsteen, seduto accanto alla figlia, per stringere la mano al cantante.

Il cantante ha presentato a Courteney Cox sua figlia, che l'attrice ha salutato con una stretta di mano prima di recarsi al suo posto. Nel video pubblicato sui social si vede anche Ben Stiller sorridere alla vista della collega, con la quale recitò anche in una puntata di Friends come guest star.