Evil Genius, una star del film elogia la regista Courteney Cox: "Ha portato un po' di leggerezza sul set"

In attesa di rivederla nel franchise Scream nel suo storico ruolo della giornalista Gale Weathers, Courteney Cox è tornata dietro la macchina da presa per dirigere il suo terzo lungometraggio, Evil Genius, e una delle star del film l'ha ringraziata per lo spirito che ha portato sul set.

Danielle Macdonald, una delle attrici che recita nella black comedy ha specificato il motivo per il quale ritiene che l'apporto di Courteney Cox sia stato fondamentale per lavorare meglio sul set del film drammatico in arrivo nel 2026.

La leggerezza da regista di Courteney Cox

"Se conosci la storia, se hai visto il documentario o semplicemente la conosci dalle notizie, è folle quello che è successo ed è oscuro, ma Courteney [Cox] porta davvero molta energia comica" ha dichiarato Danielle Macdonald a Collider.

Primo piano di Courteney Cox in Scream 3

"Proprio perché è così assurdo, è quasi divertente. Eravamo sul set e dicevamo: 'Perché è divertente?' Perché è così folle. Quindi, è bello quando succede qualcosa di oscuro e terribile, ma riesci a trovare leggerezza, perché a volte è l'unico modo per riuscire a reggerlo, elaborarlo e viverlo. È il motivo per cui questo film è stato realizzato e ha portato molta serenità al progetto. Si è davvero assicurata di infonderla. Ma è stato davvero entusiasmante. È stato divertente. Abbiamo appena finito di girare il mese scorso".

Danielle Macdonald fa parte di un cast stellare che include anche Patricia Arquette, David Harbour, Michael Chernus e Garrett Dillahunt: "Penso che fosse la scelta perfetta perché era davvero appassionata della storia" ha concluso, riferendosi a Courteney Cox.

La storia di Evil Genius

Il film racconta la storia vera di un fattorino delle pizze che rapinò una banca con un collare esplosivo attorno al collo. Nel 2018 è approdato su Netflix un documentario in quattro parti sulla rapinda che ha ispirato il film di Courteney Cox, dal titolo Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist.

Courteney Cox è conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato per dieci anni il personaggio di Monica Geller in Friends.