Friends: le battute più memorabili dal Central Perk

Lisa Kudrow è Phoebe Buffay nel serial Friends

Un quarto di secolo. Tanto è passato da quando i protagonisti di Friends, i sei amici più famosi del piccolo schermo hanno lasciato le chiavi dei loro appartamenti newyorchesi del Greenwich Village, lasciandosi alle spalle dieci anni di avventure. Dieci anni vissuti con l'affetto di un pubblico che sin da subito si è innamorato della vita di tre ragazzi (Ross, Joey, Chandler) e tre ragazze (Rachel, Monica, Phoebe) trentenni, alle prese ognuno con i propri problemi sul lavoro e nella vita amorosa, in uno show che non poteva che trovare in Friends il titolo perfetto. Dieci anni di frasi e battute di Friends che hanno fatto la storia della TV e che oggi rievochiamo con affetto e rinnovato divertimento. L'unica grande certezza di questi sei amici nelle dieci stagioni che compongono la serie sembra essere proprio il loro legame. Amici alla stregua di una famiglia. Intervenuta a margine del panel organizzato al TriBeca TV Festival, la co-creatrice della serie tv, Marta Kauffman, ha motivato proprio in questo senso la rinuncia a qualsiasi reunion:"Lo show riguardava quel periodo della vita in cui gli amici sono la tua famiglia. La vita cambia quando la tua famiglia diventa la tua famiglia".

Non sembra più tempo per le maratone tv di Chandler e Joey, per gli esperimenti culinari di Monica o per le orribili canzonette di Phoebe. Come tutti i periodi della vita anche Friends ha avuto una fine, quando le loro strade hanno imboccato sentieri differenti. Mai quanto in Friends gli ingredienti principali di una sit-com hanno contribuito a creare quell'idillio tra pubblico e protagonisti. Il loro spirito di appartenenza veniva trasmesso allo spettatore. Era tutto concentrato proprio lì, su quel divano arancione del Central Perk, si dice scovato dalla produzione negli scantinati della Warner.

Friends: il mitico divano per due giorni a Roma in piazza Barberini per i 25 anni della serie tv

Friends: il cast nell'ultimo episodio

Un quarto di secolo sono 25 anni ma forse la parola secolo all'interno della frase acuisce maggiormente quella sensazione di malinconia che si prova nel pensare al tempo trascorso da quando i nostri sei amici non passano un pomeriggio seduti a bere una bevanda calda al Central Perk. Insieme ad un'altra sit-com storica come Seinfeld, Friends ha contribuito a definire l'immaginario popolare degli anni '90 anche attraverso una serie di battute rimaste nel cuore dei fan, che a distanza di così tanto tempo ricordano e citano ancora oggi. Per celebrare i 25 anni dalla chiusura della serie abbiamo raccolto dieci fra le battute e i tormentoni di Friends, segnalandole anche in inglese, a causa di un adattamento che in italiano purtroppo lascia per strada l'efficacia, e talvolta anche il significato, di diverse frasi.

Come ti va? (How you doin'?)

Matt LeBlanc in Friends

Il problema della perdita della ricorrenza di una battuta specifica si presenta subito con questo celebre esordio di Joey (Matt LeBlanc), che utilizza la frase 'How you doin'?" in diverse situazioni ma soprattutto per far colpo sulle ragazze, accompagnato solitamente dal classico sguardo, affascinante nelle intenzioni ma spesso involontariamente buffo. Negli Stati Uniti la frase entrò in breve tempo nella cultura di massa mentre in Italia, a causa di traduzioni diverse per ogni occasione, questa abitudine è andata completamente persa.

Avevamo rotto! (We were on a break!)

Anche in questo caso l'adattamento italiano non giova alla comprensione di una battuta ricorrente, che nella versione originale diventa un appuntamento fisso nei dialoghi. La frase si riferisce alla terza stagione, quando Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer) si prendono una pausa di riflessione. L'equivoco nella lingua inglese è riferito al verbo to break (rompere) e al termine break (pausa), tanto che Ross quella stessa sera va a a letto con un'altra donna nonostante fosse solo in pausa con Rachel. Una volta scoperto il tradimento Rachel, nonostante inizialmente fosse intenzionata a riprendere la relazione, lo lascia definitivamente. Ross si giustifica proprio con la frase 'Avevamo rotto!' (We were on a break!) e la ripeterà anche nelle stagioni successive, in diverse occasioni e con diverse sfumature ironiche o semplicemente scherzose. Purtroppo la traduzione italiana cancella completamente quest'altra ricorrenza iconica.

Lui è la sua aragosta (He's her lobster)

Friends: David Schwimmer nell'episodio Come due aragoste

Nella seconda stagione Rachel e Ross litigano e la ragazza crede che i due non siano fatti per stare insieme. Ross è disperato ma Phoebe (Lisa Kudrow) lo rincuora affermando che lui e Rachel sono come due aragoste:"Le aragoste s'innamorano e restano unite per la vita. In effetti voi potete vedere le coppie di vecchie aragoste che si muovono nel vivaio sempre chela nella chela". La bizzarra teoria di Phoebe sembra mostrare le prime conferme, quando Rachel e Ross fanno pace e mentre si baciano la bizzarra amica sottolinea:"Vedete? Lui è la sua aragosta!".

Gatto rognoso, bel gattone (Smelly cat, smelly cat)

Phoebe in Friends

Uno degli hobby principali di Phoebe è quello di suonare la chitarra al Central Perk, il locale storico nel quale il gruppo di amici si ritrova praticamente ogni giorno. Il problema è che le doti di Phoebe come cantante non sono proprio eccelse e questo particolare unito ai testi non sense delle sue canzoni rendono i momenti in cui la ragazza si diletta alla chitarra i più surreali di tutto lo show. La sua canzone preferita diventa un vero e proprio cult musicale ricorrente all'interno della serie e anche nell'immaginario dei fan. Di Smelly Cat (Gatto puzzolente, tradotto nella versione italiana come Gatto rognoso) viene girato anche un videoclip, in un episodio nel quale Phoebe sembra trovare l'occasione della vita per potersi lanciare nel mondo discografico. Tuttavia rimane prima delusa per la scelta della produzione di usare una voce differente dalla sua e poi da un'ex-amica che le ruba il testo per utilizzarlo in una pubblicità di lettiera per gatti.

Da Friends al palco, Phoebe e Taylor Swift cantano 'Gatto rognoso'

Oh Mio Dio! (Oh My God!)

Insieme all'esclamazione di Joey probabilmente la battuta più conosciuta e ripetuta dai fan di Friends rimane il terribile ingresso vocale stridulo di Janice (Maggie Wheeler), classica relazione tira e molla nella quale da anni è coinvolto Chandler (Matthew Perry). La ragazza, mal sopportata dagli amici e - paradossalmente - dallo stesso Chandler, ha l'abitudine di comparire varie volte nel corso delle stagioni in momenti alquanto inopportuni, entrando in scena con un'irritante espressione di stupore per essersi imbattuta nuovamente in Chandler. Quest'ultimo sembra incapace di lasciarla definitivamente e a causa delle sue insicurezze torna sempre in qualche modo con Janice, che lo accoglie sempre con l'immancabile 'Oh mio Dio', scandito il più lentamente possibile.

Sono a pezzi e ho un disperato bisogno di affetto (I'm hopeless, and akward, and disperate for love!)

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Conoscere le insicurezze di Chandler è un aspetto molto importante e utile per inquadrare meglio il personaggio. Le sue incertezze più frequenti sono nelle relazioni amorose e il legame saltuario e infinito con Janice è una dimostrazione di questa condizione. Nel quarto episodio della terza stagione, proprio intitolato 'Paura d'amare', Chandler tenta maldestramente d'impegnarsi seriamente con Janice, comprandole un cassetto per i suoi oggetti da tenere nell'appartamento e addirittura proponendole un viaggio con i suoi genitori. Questa volta è Janice a sentirsi messa all'angolo e spaventata; quando la ragazza sta per uscire dalla porta, Chandler le urla di essere 'a pezzi' e di avere 'un disperato bisogno di affetto' . Nella versione originale la battuta mostra con maggiore efficacia le caratteristiche peculiari del personaggio, perennemente sfortunato e insicuro in ambito sentimentale.

Per Joey il cibo è sacro! (Joey doesn't share food)

Matt LeBlanc è Joey Tribbiani in Friends

Nella decima stagione Joey convince Phoebe di essere finalmente maturato e la ragazza approva la sua richiesta di uscire con una sua amica. Tuttavia la serata al ristorante si trasforma nel più grande affronto mai messo in atto nei confronti di Joey Tribbiani; durante la cena la ragazza prende sciaguratamente dal suo piatto alcune patatine e proprio in questa situazione si esplicita per l'ennesima volta il legame morboso di Joey con il cibo, elemento ricorrente che si palesa nel corso della serie. Seduto sul divano del Central Perk assieme a Phoebe, quando quest'ultima stupita gli chiede perché basti questo motivo per convincerlo a non uscire più con la sua amica, Joey strabuzza gli occhi ed esclama che le patatine rappresentano tutto il cibo e Rachel rincara la dose, affermando che nemmeno con sua figlia Emma, l'amico condivide il cibo. A quel punto, per far si che Phoebe capisca perfettamente le sue motivazioni, Joey le urla in faccia 'Per Joey il cibo è sacro!'. E noi spettatori questo lo sapevamo da tempo.

Sei la benvenuta nel vero mondo! Fa schifo e te ne innamorerai (Welcome to the real world! It sucks. You're gonna love it)

Friends: Jennifer Aniston e Courteney Cox nell'episodio Massaggi e lasagne

Nel primo episodio dello show, Rachel compare vestita in abito bianco per la prima volta al Central Perk, dopo aver lasciato il suo promesso sposo all'altare. L'arrivo di Rachel completa sin dal primo episodio il gruppo di amici al quale impareremo ad affezionarci. Nel frattempo Rachel si stabilisce nell'appartamento di Monica (Courteney Cox), sua ex compagna ai tempi del liceo. Il matrimonio naufragato conduce Rachel al litigio con il padre e con l'inevitabile conseguenza del taglio dei fondi di famiglia con i quali la giovane viveva fino a quel momento. Aiutata dai suoi nuovi amici, Rachel decide di recidere il 'cordone ombelicale' con la sua famiglia, tagliando tutte le carte di credito e compiendo il primo passo verso l'indipendenza. Proprio grazie a questo primo step superato, Monica incoraggia l'amica con una frase dolce e al contempo sincera, arricchita da una chiosa perfetta su mondo:"Fa schifo e te ne innamorerai".

Quel sandwich era l'unica gioia della mia triste vita! (Someone ate the only good thing in my life!)

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Un'altra frase iconica che racchiude un lato del carattere di uno dei protagonisti. Il titolo italiano dell'episodio esplicita il concetto con 'La rabbia di Ross'. Il paleontologo del gruppo soffre di attacchi di rabbia incontrollata e la sua collera esplode quando al lavoro qualcuno pensa bene di mangiare il suo sandwich. Triste e arrabbiato si presenta al Central Perk per sfogarsi con i suoi amici e alla loro reazione piuttosto incredula per l'accaduto, Ross spiega l'importanza di quel sandwich:"L'unica gioia della mia triste vita". In pochi secondi vengono mostrati i lati più interessanti e caratteristici del personaggio, in particolare la sua perenne insoddisfazione per i matrimoni falliti e la convinzione che quel sandwich rappresentasse l'unica cosa che potesse renderlo gioioso.

Unagi

Difficile trovare una sit-com americana che trasforma un termine giapponese in una parola cult, in grado d'inserirsi all'interno del linguaggio comune dei fan. Friends riesce anche in questo, grazie alla parola nipponica Unagi. Se vi capita di fare un viaggio in Giappone scoprirete che l'unagi altro non è che la tipica anguilla giapponese preparata alla griglia. Nello show americano la parola unagi assume totalmente un altro significato, ben più ironico. Ross lo utilizza per far comprendere agli altri un sesto senso di cui sarebbe dotato soltanto chi ha praticato il karate e che permetterebbe di prevenire un pericolo imminente. Il momento in cui Ross pronuncia la parola unagi è sempre una sequenza che provoca molte risate negli spettatori, soprattutto per il bizzarro gesto con le dita alla testa che accompagna la parola.

Niente utero, niente opinioni! (No uterus, no opinion!)

Nell'ottava stagione Rachel è incinta e vive diverse peripezie tra casa e ospedale, assistita con un po' di tensione sia da Joey - tormentato per i suoi inaspettati sentimenti nei confronti dell'amica - che da Ross, padre del bambino. E proprio mentre si trova in mezzo ai due fuochi, con Ross che sembra sminuire certi dolori che sopraggiungono in determinati momenti della gravidanza, Rachel esclama d'istinto: "Niente utero, niente opinioni". Una battuta fugace rimasta comunque nel cuore dei fan che hanno amato l'evoluzione di Rachel Green, da giovane ragazza viziata a donna matura e indipendente.

Togli le mani di dosso da mia sorella! (Get of my sister!)

La quinta stagione di Friends è caratterizzata da una svolta particolarmente inattesa. La relazione tra Monica e Chandler è davvero realtà e prosegue clandestinamente ma, nel corso degli episodi, gli altri componenti del gruppo in qualche modo vengono a conoscenza del loro legame. Il contraccolpo più forte - e quello che Chandler teme di più - lo vive Ross. Quest'ultimo sta visitando un appartamento nel palazzo di fronte a quello della casa di Monica e, mentre sta conversando e spiegando i suoi miglioramenti nel controllo dei suoi scatti d'ira, ironicamente si accorge dalla finestra della relazione della sorella con il suo migliore amico ed esplode in una reazione sopra le righe urlando:"Togli le mani di dosso da mia sorella!", scandendo espressamente ogni parola, come consuetudine per il personaggio.

Mi piacerebbe tanto ma non ne ho voglia (Oh, I wish I could. But I don't want to)

Phoebe in Friends

Nel primo episodio Rachel è sconfortata per il litigio con la propria famiglia e Ross le propone di passare del tempo con lui, Chandler e Joey che in serata lo aiuteranno a montare alcuni mobili. Alla conversazione partecipa anche Phoebe, alla quale Joey e Chandler chiedono disponibilità per un aiuto. La risposta della ragazza è tagliente e manifesto di un carattere bizzarro e unico. "Mi piacerebbe tanto ma non ne ho voglia" è la frase che racconta perfettamente il personaggio di Phoebe, mai banale e sempre imprevedibile.

Occupazione? Dinosauri (Occupation? Dinosaurs)

Alcune delle battute di Friends più divertenti riguardano le occupazioni dei protagonisti. Il lavoro di Chandler, ad esempio, è sconosciuto anche ai suoi stessi amici e probabilmente lui stesso non ha idea di cosa faccia in ufficio. Ad essere molto affezionato al suo impiego è Ross, per questo motivo spesso preso in giro dagli altri componenti del gruppo. L'amore di Ross per la paleontologia in una scena incontra la semplicità di Joey, che in un modulo da compilare al pronto soccorso dopo un infortunio alla mano di Ross, alla voce 'Occupazione' scrive 'Dinosauri', nonostante le rimostranze dell'amico che specifica essere un paleont..."Dinosauri, va bene" lo interrompe Joey. E dinosauri sia.