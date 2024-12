Scream 7 potrà contare anche sul ritorno nel cast di Courteney Cox!

Scream 7 potrà contare sul ritorno di Courteney Cox, l'interprete di Gale Weathers nella saga horror iniziata con il film diretto da Wes Craven.

L'attrice, nel mese di settembre, aveva rivelato di non essere ancora coinvolta nel sequel, pur essendo a conoscenza del progetto.

Il ritorno in Scream di Gale

Courteney Cox, parlando di Scream 7, aveva spiegato che stava aspettando di leggere la versione finale dello script, ma era entusiasta per il coinvolgimento di Kevin Williamson, che sarà impegnato alla regia.

Il filmmaker aveva firmato lo script del primo capitolo della saga horror arrivato nelle sale nel 1996.

L'attrice, oltre a sostenere che Williamson era la scelta perfetta per continuare il franchise cinematografico, aveva condiviso la sua speranza che gli sceneggiatori facciano ritornare in scena in qualche modo Dewey, personaggio interpretato da David Arquette che era stato ucciso in Scream 5.

Gli interpreti del settimo capitolo

Tra i ritorni nel cast ci saranno anche Neve Campbell nella parte della protagonista Sidney Prescott e Mason Gooding, che ha il ruolo di Chad Meeks-Martin. Tra gli interpreti ci saranno poi Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney, Celeste O'Connor, Anna Camp, Asa Germann, McKenna Grace e Sam Rechner.

Guy Busick è stato impegnato nella stesura della sceneggiatura del settimo capitolo dell'apprezzata saga horror dedicata agli omicidi compiuti dal killer Ghostface.

Nel team della produzione sono invece coinvolti James Vanderbilt, William Sherak, e Paul Neinstein per Project X Entertainment.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli della trama del lungometraggio che ha subito numerosi cambiamenti dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'annuncio che Jenna Ortega non sarebbe ritornata sul set.