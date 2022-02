Friends censurato in Cina: troppo sesso per il governo

Friends è disponibile sui maggiori servizi di video on demand in Cina a partire dall'11 febbraio; tuttavia, lo show è stato sottoposto a pesanti interventi di censura.

Come riportato da CBR, a partire dall'11 febbraio, Friends è disponibile per lo streaming in Cina sui servizi di video on demand Tencent, Bilibili, iQiyi e Youku. Tuttavia, le differenze con la versione originale sono notevoli. Ad esempio, alcuni tagli riguardano il personaggio di Carol, la ex moglie di Ross. A essere stata rimossa è ance una scena che mostra un rapido bacio tra Joey e Chandler durante un party di Capodanno. Infine, i sottotitoli omettono spesso alcuni argomenti, quali l'orgasmo femminile.

Il reporter cinese Zeyi Yang ha scritto: "Quattro piattaforme di streaming cinesi (Tencent, Bilibili, iQiyi, Youku) hanno ottenuto i diritti per lo streaming della classica sitcom Friends a partire da oggi, e i fan hanno subito notato che la censura ha iniziato ad agire già nel secondo episodio, dove le parti riguardanti l'ex moglie lesbica di Ross, Carol, sono state tagliate".

Sulla piattaforma di social media cinese Weibo, gli utenti hanno espresso le loro lamentele e il loro malcontento con l'hashtag #FriendsCensored. L'hashtag stesso alla fine è stato censurato. Le ricerche per l'hashtag ora risultano in una pagina che recita: "Questo argomento non è mostrato secondo le leggi e i regolamenti pertinenti".

Va notato che Friends è stato brevemente disponibile su due piattaforme di streaming cinesi tra il 2012 e il 2013 senza molti casi importanti di censura. I giganti dello streaming si sono recentemente mossi per acquisire i diritti di streaming dello show dopo la popolarità dello speciale Friends: The Reunion trasmesso da HBO Max.

Anche lo special è stato distribuito in Cina, ma con una serie di scene rimosse - tra cui le apparizioni di Lady Gaga e Justin Bieber. Al momento non si sa ancora se tali sequenze siano state censurate su richiesta dei funzionari o se è stata una decisione che le piattaforme di streaming hanno preso per la preoccupazione delle linee guida introdotte di recente.

Nel corso del 2021, anno del centenario del Partito Comunista Cinese, nuove linee guida sono state introdotte come parte della volontà di rimodellare la cultura mainstream giovanile. Le linee guida, che sono state rilasciate dalla China's National Radio and Television Administration (NRTA), hanno effettivamente vietato le relazioni e le storie LGBTQ+ in film, show televisivi e videogiochi, insieme alla messa in scena di quelli che i funzionari hanno descritto come "maschi effeminati".

Queste linee guida hanno portato a una serie di cambiamenti nelle uscite principali, tra cui Fight Club, che recentemente ha avuto un nuovo finale inserito dal gigante dello streaming Tencent. Il nuovo finale consisteva in una schermata che recitava: "La polizia ha rapidamente capito l'intero piano e ha arrestato tutti i criminali, impedendo con successo che la bomba esplodesse. Dopo il processo, Tyler è stato mandato in un manicomio per un trattamento psicologico". Tale disclaimer finale è stato introdotto per rimuovere il messaggio anarchico della versione originale ed evitare ciò che i funzionari vedono come glorificazione del comportamento criminale. A causa del contraccolpo diffuso, il finale è stato ripristinato - un evento raro quando si tratta di censura in Cina.