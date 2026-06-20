Friends dice addio a James Burrows, lo storico regista che contribuì al successo della serie

Co-creatore di Cheers, il re della sitcom americana nella sua carriera ha diretto oltre mille episodi televisivi, da Friends e Will & Grace a The Big Band Theory, vincendo 11 Emmy Awards.

James Burrows, maestro assoluto della sitcom multicamera e firma dietro alcuni dei titoli più amati di sempre made in USA, è morto a 85 anni lasciando un'eredità enorme nella storia del piccolo schermo. Da Friends a Will & Grace, ma più recentemente anche The Big Bang Theory e 2 Broke Girls: se oggi noi ridiamo di gusto citando a memoria le battute più iconiche delle serie tv è anche grazie a lui, l'uomo dietro la macchina da presa.

James Burrows, il regista che ha insegnato alla tv a far ridere

Chandler e Monica in Friends

La sua carriera è stata una delle più longeve e influenti della televisione americana. Regista e produttore, James Burrows ha contribuito a definire il successo di numerose sitcom americane diventate fenomeni culturali, distinguendosi per una straordinaria capacità di valorizzare i cast corali e costruire episodi dal ritmo perfetto. Il suo lavoro ha accompagnato generazioni di spettatori, lasciando un segno indelebile nel panorama dell'intrattenimento televisivo.

La famiglia del regista ha confermato la scomparsa, avvenuta serenamente e con i suoi cari accanto. In una nota al magazine People, i familiari hanno ricordato "la vita straordinaria e l'eredità duratura" di James 'Jimmy' Burrows, definendolo una figura capace di plasmare innumerevoli comedy show e di portare "gioia incommensurabile" al pubblico di tutto il mondo.

Nato a Los Angeles nel 1940 e cresciuto in parte a New York, Burrows aveva respirato spettacolo fin da giovane. Suo padre Abe Burrows era autore e compositore, legato anche a celebri musical di Broadway. Dopo gli studi alla Yale School of Drama, James Burrows aveva portato in televisione una sensibilità profondamente teatrale, trasformando ogni episodio in una mini commedia dal ritmo perfetto.

Da Cheers a Friends, una carriera costruita sui grandi cast

Cin Cin (Cheers)

Il nome di James Burrows resta legato soprattutto a Cheers, sitcom creata insieme a Glen e Les Charles (in Italia con il titolo Cin Cin) e diventata uno dei simboli della televisione americana degli anni Ottanta. Burrows ne diresse gran parte degli episodi e conquistò con la serie numerosi riconoscimenti, contribuendo a rendere il bar di Sam Malone (Ted Danson) un luogo mitologico.

Ma ridurre la sua carriera a Cheers sarebbe impossibile. Burrows ha diretto episodi di The Mary Tyler Moore Show, Taxi, Frasier, Will & Grace, Una famiglia del terzo tipo, Due uomini e mezzo, The Big Bang Theory, Mike & Molly e molte altre produzioni. In tutto, più di mille episodi televisivi: un traguardo celebrato nel 2016 con uno speciale NBC che riunì anche volti amatissimi di Friends e Will & Grace.

Proprio Friends rappresenta uno dei capitoli più noti della sua filmografia. Burrows diresse il pilot e alcuni episodi della prima stagione, intuendo immediatamente il potenziale del gruppo formato da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Nel suo memoir aveva raccontato di essersi innamorato di quei "sei ragazzi" già su carta, capendo subito che la serie aveva qualcosa di speciale.

È rimasto celebre il viaggio a Las Vegas organizzato per il cast poco prima del debutto della serie: consegnò a ciascuno dei sei attori 200 dollari da spendere al casinò, invitandoli a godersi quello che, a suo dire, sarebbe stato uno degli ultimi momenti di anonimato prima dell'arrivo della celebrità.

Gli attori ricordano James Burrows

In queste ore sono tantissimi gli attori che stanno rendendo omaggio a colui che ha contribuito al loro successo. Matt LeBlanc ha condiviso un selfie con il regista scrivendo: "Jimmy, le parole non possono descrivere l'impatto e l'influenza che hai avuto su di noi e su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Lei, signore, è una vera icona sotto molti punti di vista".

Anche i colleghi Lisa Kudrow e David Schwimmer si sono uniti al cordoglio, quest'ultimo in particolare ha lasciato un messaggio commuovente: "Jimmy Burrows ha saputo tirare fuori il meglio da ogni attore con cui ha lavorato, elevando ogni spettacolo che ha diretto, rendendolo più divertente e commovente di quanto chiunque si aspettasse. Si prendeva cura di noi, sia sul set che fuori".

Ancora più sentito il ricordo di Eric McCormak, star di Will & Grace: "Oggi abbiamo perso un gigante, un mentore per me e un caro amico. Era amato da tutti e non ha lasciato traccia ma un segno. Un'eredità incredibile. Jimmy, grazie per tutto ciò che ci hai dato".