Friday Night Lights: in arrivo un nuovo film e un reboot televisivo

Da quando l'acclamata serie drammatica Friday Night Lights si è conclusa nel 2011, i fan hanno atteso pazientemente qualsiasi potenziale notizia su un possibile seguito delle avventure dei personaggi dello show nel mondo del football studentesco in Texas. Adesso si torna a parlare non solo di un nuovo film, ma anche di un reboot televisivo.

Zach Gilford e Aimee Teegarden in una scena dell'espisodio finale di Friday Night Lights Always

A svelare l'importante aggiornamento è stato Collider in un'intervista in cui il produttore Brian Grazer ha rivelato alcune anticipazioni sull'arrivo di un nuovo film su Friday Night Lights, inclusa la sua ambientazione. Secondo Grazer, la pellicola in preparazione si svolgerà in una città del Texas diversa dall'immaginaria Dillon della serie TV (il film con Billy Bob Thornton era ambientato a Odessa):

"Stiamo lavorando a un altro film di Friday Night Lights ambientato nel 2015 a Del Rio, una cittadina di confine del Texas; speriamo di realizzarlo all'inizio del prossimo anno".

Friday Nights Lights, il miglior teen drama di sempre: 10 motivi per cui continua ad emozionarci

Tuttavia, i piani per Friday Night Lights non si limiteranno a un solo film: Grazer ha rivelato che il lungometraggio pianificato sarà il punto di partenza per un nuovo show televisivo. Ecco le sue parole:

"Gli eventi del film ci condurranno in una nuova serie che si svolge in un'epoca più recente... contemporanea, e ne siamo entusiasti".

Quando i piani per un nuovo film di Friday Night Lights sono stati annunciati per la prima volta nel 2018, il regista di Halloween Kills David Gordon Green era coinvolto nel progetto, ma poi al suo posto è stato annunciato l'arrivo di John Erick Dowdle e Drew Dowdle. I due non solo dirigeranno il film, ma serviranno anche come showrunner del reboot televisivo: "Sono due fratelli, i Dowdles, saranno scrittori e showrunner".