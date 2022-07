Friday Night Lights, Taylor Kitsch: "Non accetterei mai di apparire in una reunion o reboot"

Taylor Kitsch ricorda l'esperienza nella serie che gli ha dato la fama, il cult Friday Night Lights, ma chiarisce che non tornerebbe mai in un reboot.

Taylor Kitsch è convinto che prima o poi un reboot o una reunion di Friday Night Lights verranno realizzati, ma lui non ha alcuna intenzione di parteciparvi perché sente di aver già detto tutto.

Friday Night Lights: Taylor Kitsch in una foto promozionale per la serie

Friday Night Lights, serie di culto a sfondo sportivo, è andata in onda dal 2006 al 2011. Nello show Taylor Kitsch interpretava il quaterback Tim Riggins, campione sul campo, ma dalla vita disastrata. Kitsch ha parlato dell'ipotesi di reboot con Variety dichiarando:

"Sono certo che accadrà, ma io non ne farò parte. Ho finito. Sono a posto, ho già detto tutto. Voglio continuare a crescere come attore. Tornando a Tim Riggins, lasciatelo vivere nei ricordi di tutti gli altri. Qualunque cosa sia, qualunque cosa significhi per loro, lasciatelo stare".

Friday Nights Lights, il miglior teen drama di sempre: 10 motivi per cui continua ad emozionarci

Pur avendo chiuso il capitolo lavorativo di Friday Night Lights, Taylor Kitsch resta comunque legato alla serie che gli ha dato la fama: "È stato un grande trampolino di lancio per me, ma ora sono un attore diverso. Mi ha permesso di esplorare il processo e abbracciarlo".