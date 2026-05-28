Friday Night Lights: in arrivo una docuserie sul successo dello show

In occasione dei 20 anni dal debutto sugli schermi televisivi, è stato ora annunciato un nuovo progetto che racconterà retroscena e aneddoti.

Il successo di Friday Night Lights verrà raccontato in una docuserie che verrà prodotta da Shawn Cauthen, coinvolto anche come regista, e Lee Leshen.

Il progetto porterà quindi sugli schermi l'impatto culturale avuto dalla storia ambientata nel mondo del football e del liceo che ha debuttato sulle tv americane ben 20 anni fa.

Chi sarà coinvolto nel progetto

La docuserie si intitolerà Texas Forever: The Legacy of Friday Night Lights e proporrà nuove interviste, aneddoti legati al dietro le quinte dello show, e approfondimenti sull'impatto avuto dalla serie nel corso degli anni.

Friday Night Lights: il Coach Taylor con la sua squadra

Sullo schermo verrà dato spazio anche ai fan e alle loro esperienze, ricordando inoltre come il pubblico avesse contribuito in modo determinante a salvare lo show da una cancellazione anticipata.

Nelle puntate ci saranno inoltre le testimonianze di star del football del Texas e del campionato NFL, tra cui Alex Okafor e Derrick Johnson, per spiegare l'eredità lasciata dallo show sui veri atleti e sulle comunità.

La troupe seguirà da vicino i protagonisti dello show, che tornerà prossimamente sugli schermi con un reboot, ad Austin, in occasione dell'ATX TV Festival che darà spazio a un panel per celebrare il 20esimo anniversario del debutto della serie. All'evento dovrebbero partecipare lo showrunner e produttore Jason Katims, il produttore e sceneggiatore David Hudgins, il produttore e regista Jeffrey Reiner, e le produttrici Liz Heldens e Kerry Ehrin.

Tra i membri del cast che saliranno sul palco del panel ci sono poi Kyle Chandler, Connie Britton, Adrianne Palicki, Gaius Charles, Brad Leland, Derek Phillips, Jesse Plemons, Scott Porter, Stacey Oristano, Louanne Stephens e Aimee Teegarden.

Le dichiarazioni delle star

Tra le star di Friday Night Lights coinvolte in modo attivo nella realizzazione del progetto ci sono Adrianne Palicki e Brad Leland.

Friday Night Lights: una foto promozionale del cast

L'attrice ha dichiarato: "Friday Night Lights mi ha cambiato la vita. Ho trovato la mia voce, la mia sicurezza come attrice e un vero senso di appartenenza durante le riprese di questa serie. Quindi, quando Shawn e Lee mi hanno chiesto di unirmi al progetto come produttrice per una docuserie in occasione del suo ventesimo anniversario, ho risposto con due sole parole: sì, grazie. Sono entusiasta di contribuire a mostrare al mondo la passione, l'impegno e la gioia che hanno caratterizzato la creazione di questa serie rivoluzionaria".

Leland ha poi aggiunto: "Ho sempre creduto che il lavoro migliore nasca da un legame autentico con la materia. Che si tratti di uno spettacolo, un evento, una celebrazione, un'opera teatrale o una causa benefica, sono attratto da progetti che hanno un significato personale per me. Questa serie è uno di quei progetti".