Friday Night Lights ritorna sugli schermi con un reboot

Friday Night Lights, serie conosciuta in Italia come High School Team, ritornerà sugli schermi televisivi grazie a un reboot che verrà prodotto per Peacock.

La piattaforma di streaming targata NBCU e Netflix sembra si siano affrontati per ottenere i diritti del progetto ambientato nel mondo del campionato di football americano dedicato ai giocatori dei licei.

I primi dettagli del reboot della serie

A produrre la nuova serie sarà Universal Television, mentre nel team ci saranno anche lo showrunner Jason Katims, il regista Peter Berg e il produttore Brian Grazer, trio che aveva portato al successo Friday Night Lights.

Kristen Zolner di Imagine Entertainment farà parte del team della produzione.

Il reboot in fase di sviluppo per Peacock sarà ambientato dopo un terrificante uragano che fa diventare un'improbabile squadra di football del liceo e il suo allenatore a diventare una fonte di speranza e positività per la propria città, provando a conquistare il campionato in Texas.

I protagonisti della serie originale

Cosa raccontava Friday Night Lights

La serie originale era ispirata al libro scritto da H.G. Bissinger intitolato Friday Night Lights: A Town, A Team and a Dream. Nel 2004 era stato realizzato un film diretto da Peter Berg e con star Billy Bob Thornton, Garrett Hedlund, Jay Hernandez, Tim McGraw, Lucas Black, Derek Luke e Amber Heard. Tra gli interpreti c'era anche Connie Britton, poi diventata star della serie targata NBC nel 2006 insieme a Kyle Chandler, interprete del Coach della squadra al centro della trama.

Friday Nights Lights, il miglior teen drama di sempre: 10 motivi per cui continua ad emozionarci

I giovani protagonisti erano Minka Kelly, Adrianne Palicki, Jurnee Smollett, Michael B. Jordan, Matt Lauria, Aimee Teegarden, Scott Porter, Jesse Plemons, Taylor Kitsch, Gauis Charles e Derek Phillips.

Lo show si è concluso dopo cinque stagioni e un totale di 76 puntate realizzate.