Taylor Kitsch non esclude un suo coinvolgimento nel reboot di Friday Night Lights, ecco a che condizioni

Taylor Kitsch è stato protagonista, all'inizio della sua carriera, della serie Friday Night Lights, di cui è in fase di sviluppo un reboot.

L'attore, durante un'intervista rilasciata a Jessica Shaw per The Spotlight, ha ora parlato della possibilità di un suo ritorno.

Il possibile ritorno di Kitsch

NCBUniversal ha confermato lo sviluppo di un reboot di Friday Night Lights a novembre e la serie dovrebbe essere prodotta per un possibile debutto in futuro su Peacock.

Taylor Kitsch ha quindi parlato di un suo possibile coinvolgimento spiegando: "Sono sempre lusingato. Mai dire mai. Ma probabilmente arriverei e farei probabilmente qualcosa per un episodio". L'attore canadese ha aggiunto: "Non voglio andare ed essere coinvolto in tutta la serie. Andrei e mi divertirei, ma non voglio diventare il protagonista di un reboot o di qualcosa di simile".

L'interprete di Tim Riggins ha quindi offerto un'altra idea sottolineando: "Potrei forse interpretare l'allenatore di un team rivale o qualcosa di quel tipo ed essere sullo schermo per circa otto secondi. Sì, lo farei".

I protagonisti della serie originale

I dettagli del reboot

A produrre la nuova serie sarà Universal Television, mentre nel team al lavoro sul reboot ci saranno anche lo showrunner Jason Katims, il regista Peter Berg e il produttore Brian Grazer, trio che aveva portato al successo Friday Night Lights.

Kristen Zolner di Imagine Entertainment farà parte del team della produzione.

La serie sarà ambientata dopo un terrificante uragano che fa diventare un'improbabile squadra di football del liceo e il suo allenatore una fonte di speranza e positività per la propria città, provando a conquistare il campionato in Texas.

Lo show originale aveva avuto come star Kyle Chandler nel ruolo di un allenatore di football, mentre i giovani protagonisti erano Minka Kelly, Adrianne Palicki, Jurnee Smollett, Michael B. Jordan, Matt Lauria, Aimee Teegarden, Scott Porter, Jesse Plemons, Taylor Kitsch, Gauis Charles e Derek Phillips.