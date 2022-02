Freaks Out, la magia degli effetti visivi nel video del making of del film

Se siete rimasti affascinati dagli effetti visivi di Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti, questo video con il making of della pellicola fa proprio al caso vostro.

Pochi mesi dopo l'uscita in sala, Freaks Out, il più recente film di Gabriele Mainetti, uscirà presto anche in home video e su Sky Cinema. Ad anticipare la release, oggi arriva un nuovo video tutto dedicato agli effetti visivi del film.

Le inquadrature cariche di effetti speciali in Freaks Out, curate dalla EDI (Effetti Digitali Italiani) - la stessa compagnia che si è occupata degli effetti visivi de L'incredibile storia dell'isola delle rose, per la quale ha vinto anche il David di Donatello nella scorsa edizione della premiazione - ammontano a più di 1200, e sono incredibilmente variegate.

Da arti che si illuminano a creature di ogni tipo (mosche, api, farfalle ecc.), passando per i più spettacolari bombardamenti, l'impegno e la dedizione di EDI nel ricreare quasi totalmente in computer grafica degli aspetti fondamentali per la storia di Gabriele Mainetti ci vengono mostrati in un video che ne illustra l'impiego pratico, soffermandosi sulle varie fasi e i passaggi necessari alla loro realizzazione.

La pellicola, presentata in anteprima alla settantottesima Mostra del Cinema di Venezia è stata prodotta da Goon Film, Lucky Red e Rai Cinema e distribuita nelle sale da 01 Distribution. A breve, tuttavia, sarà possibile godersi Freaks Out comodamente seduti sul proprio divano scegliendo tra le opzioni home video e Sky Cinema.

Nel cast di Freaks Out troviamo anche Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo, Franz Rogowski, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Giancarlo Martini, Michelangelo Dalisi, Olivier Bony e Francesca Anna Bellucci.