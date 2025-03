Freakier Friday: nuovo scambio di corpi tra Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nel primo teaser trailer

Disney ha diffuso in streaming il trailer di Freakier Friday di Nisha Ganatra, con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo protagoniste assolute. Il film è il sequel della commedia del 2003 Quel pazzo venerdì, con Curtis e Lohan nei panni del duo madre-figlia Tess e Anna Coleman.

Il sequel presenta una "svolta multigenerazionale", con il film che riprende molti anni dopo lo scambio di corpi tra Tess e Anna. Anna ha una figlia e una futura figliastra. Entrambe affrontano le sfide che derivano dalla fusione di due famiglie e "scoprono che il fulmine può davvero colpire due volte".

Il trailer rivela che questa volta si tratta di uno scambio di corpi a quattro: Anna, Tess, la figlia e la figliastra di Anna si risvegliano in corpi diversi. Freakier Friday uscirà nei cinema l'8 agosto prossimo.

Il cast dell'originale si allarga

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono madre e figlia in una scena del film Freaky Friday

Oltre a Curtis e Lohan tornano nel sequel anche Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. La star di The Acolyte: La seguace Manny Jacinto, l'emergente di Non ho mai... Maitreyi Ramakrishnan, Sophia Hammons e Julia Butters si sono uniti al sequel in qualità di new entry.

Haley Hudson, Lindsay Lohan e Christina Vidal in una scena del film Freaky Friday

Il film originale, basato sull'omonimo romanzo del 1972 di Mary Rodgers, seguiva Tess e Anna, una coppia madre-figlia. Tess, una madre vedova, si sta preparando per un matrimonio in grande stile, mentre la musicista Anna si sta preparando per un concerto che potrebbe far nascere o morire la sua band. Quando le due ricevono un mistico biscotto della fortuna che le porta a scambiarsi i corpi, sono costrette ad accettarsi incondizionatamente.

Nel marzo 2024 la Disney ha annunciato ufficialmente il sequel, con Ganatra alla regia. La regista e sceneggiatrice è nota per la regia di episodi di Welcome to Chippendales e And Just Like That... e per i lungometraggi The High Note, con Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross, e Late Night, con Mindy Kaling ed Emma Thompson.