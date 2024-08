Quel pazzo venerdì 2, riprese finite: Jamie Lee Curtis e la commovente dedica a Lindsay Lohan

In vista degli ultimi giorni di riprese del film Freakier Friday, sequel di Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis ha scelto i social media per elogiare la collega sullo schermo, Lindsay Lohan.

La star di Halloween ha condiviso un selfie con una nuova camicia, regalatale dalla Lohan, e ha ringraziato l'attrice, senza la quale, secondo lei, il film non sarebbe stato possibile. Le due hanno recitato insieme nel cult del 2003, un film basato su un libro degli anni Settanta. Prima del 2003, c'era già stata una versione teatrale nel 1976 e una versione televisiva nel 1995. Nel 2018 è stata realizzata anche una versione musicale, rendendo questo nuovo sequel il quinto film della Disney basato sul libro.

La Lohan, da parte sua, ha risposto al post di Curtis con affetto e gratitudine, lasciando intendere che tra loro ci saranno altre divertenti sorprese in arrivo.

"L'ultimo venerdì di questo Freakier Friday o forse dovrei chiamarlo CRYDAY. Abbiamo ancora un paio di giorni la prossima settimana, ma sta finendo e questa mattina, mentre arrivavo al lavoro e guardavo le centinaia di persone che si stavano riunendo per realizzare il film per i fan, girando il film in California, mi sento particolarmente grata alla mia figlia cinematografica, @lindsaylohan, senza la quale non avremmo potuto fare questo film. Mai. Mi ha regalato una maglietta di @suziekondi dopo che le avevo fatto i complimenti per la sua e oggi l'ho indossata in suo onore. Vado a fare il trucco e a lavorare. Grazie per tutto l'amore alla @disneyd23! È stato LEGGENDARIO!".

Quel pazzo venerdì 2 ha un titolo ufficiale, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan svelano cosa succederà

Cosa racconterà il sequel?

Quel pazzo venerdì 2 è "un sequel dell'amato film del 2003 con una svolta multigenerazionale", si legge nella sinossi della trama. "Il film riprende anni dopo che Tess e Anna hanno affrontato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la miriade di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che il fulmine potrebbe davvero colpire due volte".

Tra le altre star originali che ritornano ci sono Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Tra i nuovi arrivati figurano Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. La regia è affidata a Nisha Ganatra.