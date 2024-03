Quel pazzo venerdì 2, Lindsay Lohan conferma il sequel con Jamie Lee Curtis

Dopo i rumor sul sequel di Quel pazzo venerdì circolati lo scorso maggio, Lindsay Lohan ha ufficialmente confermato che il film è in fase di sviluppo e vedrà il ritorno suo e di Jamie Lee Curtis in una nuova storia.

Intervistata nel corso del programma SiriusXM di Andy Cohen, la Lohan ha confermato che il seguito del film del 2003 è in lavorazione: "Non lo dirò ancora. Non voglio dire troppo", ha dichiarato la Lohan al conduttore dopo che le era stato chiesto se ci fosse una tempistica per l'inizio della produzione del film.

L'attrice ha quindi aggiunto: "Siamo entrambe eccitate. Parlerò anche a nome di Jamie".

L'idea di Jamie Lee Curtis

Un po' di tempo fa, Curtis aveva anche avuto un'idea su come sviluppare il sequel di Quel pazzo venerdì, dicendo: "Fatemi fare la nonna, fatemi fare la vecchia nonna che si scambia di posto, così Lindsay potrà fare la nonna sexy che è ancora felice con Mark Harmon in tutti i modi in cui si può essere felici insieme a Mark Harmon. Vorrei vedere Lindsay fare la nonna sexy, e me che cerco di occuparmi di bambini piccoli. Mi piacerebbe interpretare un genitore nel mondo di oggi".

Quel pazzo venerdì è basato su un romanzo del 1972 di Mary Rodgers che racconta di una madre e una figlia i cui corpi vengono scambiati in seguito a un magico biscotto della fortuna cinese. Curtis e Lohan interpretavano il duo madre-figlia, mentre Harmon interpretava il fidanzato della Curtis nel film. Il film incassò ben 160 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 26 milioni.

Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis: "Il sequel si farà"

Gli altri adattamenti

Il film del 2003 con Lohan e Curtis è stato il terzo adattamento cinematografico del romanzo, dopo quello del 1976 con Barbara Harris e Jodie Foster e quello del 1995 realizzato per la televisione con Shelly Long e Gaby Hoffmann. Disney Channel ha recentemente adattato Freaky Friday in un film musical nel 2018 con Cozi Zuehlsdorff e Heidi Blickenstaff.