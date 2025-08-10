Quel pazzo venerdì 2 conquista Rotten Tomatoes con un punteggio record per Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Il sequel di Quel pazzo venerdì riporta sullo schermo Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, conquistando il pubblico con una commedia fresca e divertente che rinnova il legame madre-figlia.

Quel pazzo venerdì 2, noto anche come Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, ha fatto il suo ingresso nelle sale e, contestualmente, su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio che segna un importante traguardo per il franchise e le sue protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Il film, seguito diretto dell'originale cult del 2003, si distingue oggi per il suo apprezzamento unanime da parte di critica e pubblico, dimostrando di aver saputo rinnovare con freschezza e divertimento la formula della commedia famigliare. Nel nuovo capitolo, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendono i ruoli di Tess e Anna Coleman, che dopo vent'anni si ritrovano ancora coinvolte in uno scambio di corpi, questa volta arricchito da dinamiche più complesse e nuove generazioni coinvolte.

Il significato del successo su Rotten Tomatoes per Quel pazzo venerdì 2

Un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes rappresenta un risultato di grande rilievo, specie per un sequel che a vent'anni di distanza si sarebbe potuto scontrare con il rischio di essere semplicemente un'operazione nostalgica.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: l'urlo di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis allo specchio

Anche la risposta della critica è stata entusiastica, come si evince dal 73% di gradimento da parte dei critici e dalle numerose recensioni positive che lodano la chimica tra Curtis e Lohan, la sceneggiatura brillante e l'equilibrio tra comicità e temi più profondi. Il film riesce a catturare quell'essenza spensierata e al tempo stesso emozionante che aveva reso il primo capitolo un cult della commedia anni 2000.

Il cast di Quel pazzo venerdì 2 non si limita al duo Curtis-Lohan. Al loro fianco tornano volti noti come Mark Harmon, Chad Michael Murray e Rosalind Chao, mentre si aggiungono new entry di rilievo quali Julia Butters, Sophia Hammon e Manny Jacinto. Questa miscela di veterani e giovani talenti arricchisce la pellicola, donandole un equilibrio tra la nostalgia per il film originale e un approccio contemporaneo, più vicino alle nuove generazioni di spettatori.

Con un debutto così forte, Sempre più pazzo si candida a diventare uno dei maggiori successi di stagione per il genere commedia. La pellicola ha saputo rinnovare una storia amata senza tradirne lo spirito, guadagnandosi così la fiducia di pubblico e critica. Il film invita a riflettere con leggerezza sulle dinamiche familiari, sulle differenze generazionali e sul valore del rapporto madre-figlia, confermando Jamie Lee Curtis come una delle attrici più capaci di unire umorismo e profondità in modo naturale e credibile.