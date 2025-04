Frankenstein: Oscar Isaac è uno scienziato tormentato nel primo sguardo al film di Guillermo del Toro

Oscar Isaac versione scienziato disperato nel primo sguardo al Frankestein di Guillermo del Toro, anticipato nel trailer dell'evento Netflix TUDUM 2025. Scritto e diretto dal cineasta messicano, il film offre un nuovo sguardo al classico gotico di Mary Shelley mostrando Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein, giovane scienziato che crea una creatura non morta attraverso i suoi esperimenti scientifici non ortodossi.

Jacob Elordi interpreta la creatura di Frankenstein, fanno parte del cast anche Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance, Felix Kammerer e Christoph Waltz.

Il trailer di TUDUM 2025 mostra Oscar Isaac in piedi accanto a un camino acceso, mentre getta via un giornale con una mano e tiene una busta sigillata nell'altra. Prevediamo nuovi dettagli nel corso del TUDUM, che si terrà il 31 maggio alle 14:00 (ora italiana).

Che cosa sappiamo finora

La nuova versione di Frankestein firmata da Guillermo del Toro dovrebbe approdare in streaming su Netflix a novembre 2025. L'estratto del trailer, unito alle prime immagini di Oscar Isaac circolate negli ultimi mesi, anticipa l'approccio estetico di Guillermo del Toro a Frankenstein. Il regista sembra abbracciare uno stile visivo classico e quasi gotico che rende omaggio al tono originale del romanzo di Mary Shelley, con drammatici chiaroscuri e un'enfasi sull'atmosfera e sui personaggi. Questa direzione stilistica suggerisce che l'adattamento di del Toro si appoggerà fortemente all'orrore senza tempo e alla tragica bellezza del racconto, piuttosto che modernizzarlo, promettendo una fedele interpretazione dell'iconica storia di Frankenstein.

Durante l'evento Next on Netflix dello scorso gennaio, del Toro ha svelato: "Ho in mente questo film fin da quando ero un bambino, da circa 50 anni. Ho cercato di realizzarlo per 20-25 anni. Alcune persone potrebbero persino pensare che sono ossessionato da Frankenstein. E probabilmente avrebbero ragione. Nel corso dei decenni il personaggio si è fuso con la mia anima in un modo tale che è diventata un'autobiografia. Non può essere più personale rispetto a quanto lo sia".