Frankenstein: Christoph Waltz nel cast dell'adattamento di Guillermo del Toro

Christoph Waltz affiancherà Mia Goth, Oscar Isaac e Andrew Garfield nell'adattamento di Frankenstein scritto e diretto da Guillermo del Toro per Netflix.

Novità e conferme in vista per il preannunciato adattamento di Frankenstein firmato da Guillermo del Toro per Netflix. Christoph Waltz si unisce al cast che vede la conferma del coinvolgimento di Mia Goth, Oscar Isaac e Andrew Garfield.

Durante la proiezione di Pacific Rim in occasione del decimo anniversario, Guillermo del Toro ha annunciato l'ingresso nel cast di Christoph Waltz senza però lasciarsi sfuggire alcun dettaglio sul ruolo che interpreterà.

"Sto facendo Frankenstein. Ci stiamo lavorando. Inizieremo le riprese a febbraio ed è un film che volevo fare da 50 anni, da quando ho visto il primo Frankenstein" ha dichiarato il regista messicano, come riporta Collider. "Ho avuto un'illuminazione, è fondamentalmente un film che ha richiesto molta crescita e molti strumenti, 10 anni fa non lo avrei potuto realizzare. Ora sono abbastanza coraggioso o abbastanza pazzo e affronteremo la cosa. Con me ci saranno Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz e Mia Goth".

Waltz ha già lavorato con del Toro nel recente adattamento animato in stop-motion di Pinocchio, fornendo la voce del malvagio Conte Volupe. Nel film scritto e diretto da Guillermo del Toro, Oscar Isaac e Andrew Garfield dovrebbero interpretare il Dottor Frankenstein e la sua mostruosa creatura, mentre Mia Goth, protagonista della pellicola, dovrebbe interpretare Elizabethz, l'interesse sentimentale di Victor Frankenstein.