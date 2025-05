Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM

Approfittando del TUDUM, Netflix ha finalmente presentato il primo teaser trailer di Frankenstein, il prossimo film del regista premio Oscar Guillermo del Toro. Che corona così un sogno: la lavorazione del progetto va avanti, infatti, da oltre 10 anni.

Presente all'evento Netflix, insieme a Mia Goth e Oscar Isaac, il regista ha commentato Frankenstein come: "il culmine di un viaggio che ha occupato gran parte della mia vita [...] I mostri sono diventati il ​​mio credo personale. Ci sono elementi di Frankenstein in tutti i miei film".

Il progetto di Frankenstein firmato Guillermo del Toro

In una vecchia intervista del 2010, Guillermo del Toro parlava in questi termini del romanzo di Shelley:"Il mio romanzo preferito al mondo è Frankenstein. Lo citerò malissimo, ma il mostro dice:'Ho tanto amore dentro di me, più di quanto tu possa immaginare. Ma, se non posso suscitarlo, susciterò paura'".

Guillermo del Toro alla Mostra di Venezia 2018

Dopo più di un decennio d'attesa, Guillermo del Toro è pronto a concretizzare il progetto su uno dei romanzi più conosciuti nella storia della letteratura gotica.

La trama di Frankenstein di Guillermo del Toro e il cast del film

Il cineasta premio Oscar per La forma dell'acqua ha deciso di adattare il romanzo di Mary Shelley: è la storia di Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egoista che dà vita ad una creatura mostruosa in un esperimento che finisce per distruggere sia lui che il mostro.

Frankenstein: Oscar Isaac in una scena del film di Guillermo del Toro

Nel cast del film troviamo Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, affiancati da Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance e il premio Oscar Christoph Waltz.

Guillermo del Toro, vincitore di tre premi Oscar, è reduce dal successo di Pinocchio di Guillermo del Toro, l'ultimo adattamento del testo di Carlo Collodi, e prodotto e distribuito da Netflix.