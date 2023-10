Pacific Rim, Guillermo del Toro non ha mai visto il sequel: 'Come vedere i filmini della tua ex moglie'

Guillermo del Toro ha rivelato di non aver mai visto il sequel di Pacific Rim perché, a suo modo di vedere, è come 'assistere alla proiezione dei filmini della tua ex moglie'.

Guillermo del Toro ha rivelato di aver dovuto rinunciare alla regia del sequel del suo blockbuster del 2013 intitolato Pacific Rim a causa di conflitti di programmazione con The Shape of Water: il regista ha spiegato di non aver diretto Pacific Rim - La rivolta a causa di notevoli ritardi causati dal mancato pagamento da parte di un produttore.

Durante una recente intervista di Collider, Del Toro ha raccontato: "Ci stavamo preparando a farlo, era diverso dal primo, ma aveva una certa continuità e c'erano molte delle cose che stavo cercando di fare in quel periodo. Poi è successo che dovevano versare un acconto per gli studi alle 17:00 o avremmo perso gli studi a Toronto per molti mesi. Quindi ho detto, 'Non dimenticatevi che perderemo gli studi', e le cinque in punto sono arrivate e sono passate, e abbiamo perso gli studi. I dirigenti hanno detto: 'Beh, possiamo girarlo in Cina'. E io ho risposto: 'Cosa intendete con possiamo? Io devo andare a fare 'The Shape of Water'".

Idris Elba e Rinko Kikuchi a confronto in una scena di Pacific Rim

Anche se Del Toro è accreditato come produttore esecutivo del sequel, durante la nuova intervista ha ammesso di non aver mai visto Pacific Rim - La rivolta spiegando anche il comprensibile motivo di questa sua scelta: "Non ho visto il film perché è come guardare filmini della tua ex-moglie."

"È terribile se sono ben fatti perché ti senti una nullità ed è ancora peggio se sono brutti perché rovinano le tua aspettative. Non vuoi vederli e basta", ha spiegato il celebre regista. "Quindi, non l'ho visto. Ho letto la sceneggiatura finale, ed era molto diversa dal mio progetto. Alcuni degli elementi erano gli stessi ma molto diversi".