Franco Battiato: il biopic con Dario Aita ha una data di uscita al cinema (anche se per soli 3 giorni)

Dario Aita è Franco Battiato nel nuovo biopic coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures: ecco quando e dove vederlo

Si intitola Franco Battiato. Il lungo viaggio ed è il racconto di un viaggio interiore: quello di Franco Battiato lungo il percorso che lo porta al successo, dalla Sicilia a Milano negli anni Settanta.

Ad interpretare il giovane cantautore, Dario Aita. Il film sarà nelle sale solo il 2, 3 e 4 febbraio.

Il biopic

Dario Aita

Diretto dal regista Renato De Maria, scritto da Monica Rametta e coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il film è un evento speciale per Nexo Studios. Il biopic è incentrato sugli anni giovanili del grande cantautore: i momenti cruciali del cammino verso il successo, dalla Sicilia a Milano, fino al ritorno nella sua amata terra d'origine.

Franco Battiato: il viaggio dalla sperimentazione al successo pop

Locandina di Franco Battiato. Il lungo viaggio

Il film ripercorre la storia di Franco Battiato, l'evoluzione che lo ha portato dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli, fino al successo pop. Un viaggio che non è solo artistico, ma soprattutto interiore: la musica diventa il linguaggio di una tensione costante verso il trascendente, oltre ogni forma di celebrità.

La ricerca artistica di Battiato si fa più consapevole anche attraverso l'amicizia con Fleur (Elena Radonicich), il rapporto con la madre (Simona Malato) e incontri fondamentali, quali l'amicizia con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli), fino allo storico sodalizio con Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati), coautore di molti dei brani più importanti della carriera di Franco Battiato. Nel film anche Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Le musiche originali sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Dove vederlo

Come vi abbiamo già anticipato, il film sarà nelle sale solo il 2, 3 e 4 febbraio. L'elenco delle sale cinematografiche sarà disponibile a breve su nexostudios.it e le prevendite apriranno dal 9 gennaio. Da oggi, lunedì 22 dicembre, è online il teaser del trailer

Il film è distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies. Prossimamente sarà in onda su Rai 1.