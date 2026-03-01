Franco Battiato. Il lungo viaggio: trama, cast e durata del film, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Va in onda stasera su Rai 1, e sarà visibile per la visione in streaming anche on demand su RaiPlay, Franco Battiato. Il lungo viaggio, il biopic con Dario Aita dedicato al cantautore siciliano

Approfitta dell'aria sanremese che ancora si respira questo Franco Battiato - Il lungo viaggio, il film che racconta la vita e la carriera (fino agli anni '90) del cantautore siciliano, uno dei più grandi della musica italiana.

Andrà in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, subito dopo lo speciale DietroFestival (e a meno di 24 ore dalla fine della kermesse canora), questo biopic diretto da Renato De Maria, scritto da Monica Rametta, e co-prodotto da Rai Fiction, già portato al cinema per soli tre giorni a febbraio da Nexo Digital.

Franco Battiato. Il lungo viaggio: la trama completa del film

Franco Battiato. Il lungo viaggio: Dario Aita è l'interprete di tutti i brani di Battiato scelti per la colonna sonora del film

Il film ripercorre la traiettoria artistica e umana di Franco Battiato, tra radici siciliane e formazione nella Milano degli anni Sessanta, allora laboratorio creativo. È il ritratto di un uomo mosso da una curiosità inesauribile, capace di attraversare le avanguardie più radicali e le sperimentazioni elettroniche degli anni Settanta prima di approdare a un successo pop che avrebbe cambiato per sempre il panorama musicale italiano.

Non solo traguardi professionali: Franco Battiato. Il lungo viaggio indaga il percorso interiore dell'artista: un "lungo viaggio" fatto di incontri decisivi e affinità elettive, da Fleur Jaeggy a Juri Camisasca, da Giuni Russo a Giusto Pio, co-autore di alcune delle sue composizioni più celebri. Emerge così una ricerca spirituale costante, in cui la musica diventa strumento di meditazione, tensione verso l'assoluto e disciplina creativa.

Il racconto mette in luce anche il legame profondo con la madre, l'ironia sottile che ne ha accompagnato l'intera carriera e la capacità unica di fondere colto e popolare, sacro e profano: una cifra stilistica inimitabile. La storia si chiude con il ritorno in Sicilia, simbolo di un cerchio che si completa tra aspirazione all'infinito e fedeltà a una vita interamente consacrata alla conoscenza e alla bellezza.

Dario Aita è un incredibile Franco Battiato e guida il cast de Il lungo viaggio

Franco Battiato. Il lungo viaggio: Dario Aita interpreta un giovane Franco Battiato, qui nella sua casa milanese

Non sarebbe stato facile trovare qualcuno di più somigliante a Franco Battiato. E non è solo una questione di lineamenti: Cristina, la nipote del grande cantautore siciliano, ha raccontato che ad averla colpita ed emozionata fino alle lacrime nel provino di Dario Aita, è stato il modo in cui muoveva le mani, così simile a quello dello zio.

Potranno vederlo anche i telespettatori di Rai 1 stasera, ammirando tra l'altro Dario Aita anche in versione cantante: tutti i pezzi di Battiato che si sentono nel film sono cantati da lui.

Nel cast, accanto al protagonista, anche Elena Radonicich (Fleur Jaeggy), Simona Malato (Grazia, la mamma di Battiato), Ermes Frattini, Nicole Petrelli (Giuni Russo), Giulio Forges Davanzati, oltre ad Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Quanto dura e come guardare Il lungo viaggio

Franco Battiato. Il lungo viaggio: una scena del film

Il biopic su Franco Battiato dura 145 minuti totali: l'orario di inizio previsto sono le 21:30, quello di fine le 23:55, quando la linea passerà al TG1.

Franco Battiato. Il lungo viaggio andrà in onda su Rai 1, in prima visione, ma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, sia in contemporanea alla messa in onda televisiva sia on demand nei giorni successivi.