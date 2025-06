Franco Battiato: chi è Dario Aita, l'attore siciliano scelto per interpretare il cantautore nel film Rai

Si chiamerà Franco, il lungo viaggio e sarà il film che Rai Fiction dedicherà a Franco Battiato. Verrà presentato ufficialmente oggi all'Italian Global Series Festival, alla presenza della sceneggiatrice Monica Rametta, del produttore Leonardo Ferrara e l'attore, Dario Aita, scelto per interpretare il grande cantautore.

Dove abbiamo già visto Dario Aita

Qualche indiscrezione sulla sua partecipazione era già trapelata ieri, sulle pagine di CHI, nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, ma l'ufficialità si è avuta soltanto oggi a Riccione nella cornice dell'IGSF.

Classe 1987, palermitano, non è certo uno sconosciuto nel panorama televisivo, con un'incursione eccellente anche in campo cinematografico: nel 2024 ha infatti preso parte a Parthenope di Paolo Sorrentino vestendo i panni di Sandrino.

Assiduo frequentatore ormai del piccolo schermo, l'abbiamo visto in Questo nostro amore, L'allieva, Il Cacciatore, Noi, il remake italiano di This is Us, e più recentemente nella serie Netflix La legge di Lidia Poet.

E tra qualche mese lo vedremo in una delle produzioni Rai di maggior successo degli ultimi anni: Dario Aita ha infatti annunciato di essere entrato nel cast di Un professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann che dovrebbe tornare in TV in autunno.

Rispetto al film su Franco Battiato, invece, si sa ancora pochissimo ma andrà certamente a inscriversi nelle produzioni che ormai da anni RaiFiction dedica ai grandi protagonisti della musica italiana. Il più recente è stato l'omaggio a Franco Califano, che ha visto il debutto come attore di Leo Gassmann (che tornerà a recitare al fianco di Lino Guanciale nella serie L'Invisibile), e prima c'erano state le miniserie dedicate a Nada (con Tecla Insolia) e Mia Martini (con Serena Rossi), tutti prodotti che sono riusciti a ottenere il favore del pubblico.