Dario Aita si trasforma in Franco Battiato: ecco il provino che ha convinto tutti

Nelle ultime ore è stato diffuso in rete il provino originale con cui l'attore ha convinto i produttori e si è aggiudicato il ruolo del cantautore siciliano nel biopic attualmente nelle sale

Franco Battiato. Il lungo viaggio è il primo biopic dedicato al cantautore siciliano e a interpretarlo c'è Dario Aita, attore poco noto ai più ma che ha già una lunga carriera alle spalle.

Per chi si stesse chiedendo come abbia fatto a convincere i produttori per questo ambizioso biopic, nelle ultime ore è stato pubblicato proprio il provino di Aita, che gli ha consegnato la parte.

Nel filmato, vediamo l'attore truccato esattamente come il cantautore, scomparso nel 2021, esibirsi su un palco mentre intona uno dei brani più celebri di Battiato, Prospettiva Nevski, contenuto nell'album Patriots del 1980.

Dove abbiamo già visto Dario Aita

Classe 1987, palermitano, non è certo uno sconosciuto nel panorama televisivo, con un'incursione eccellente anche in campo cinematografico: nel 2024 ha infatti preso parte a Parthenope di Paolo Sorrentino vestendo i panni di Sandrino.

Assiduo frequentatore ormai del piccolo schermo, l'abbiamo visto in Questo nostro amore, L'allieva, Il Cacciatore, Noi, il remake italiano di This Is Us, e più recentemente nella serie Netflix La legge di Lidia Poet.

E qualche mese fa lo abbiamo visto in una delle produzioni Rai di maggior successo degli ultimi anni: Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann tornata in onda con la terza stagione lo scorso novembre con un rinnovato successo di ascolti.

Franco Battiato. Il lungo viaggio: Dario Aita è l'interprete di tutti i brani di Battiato scelti per la colonna sonora del film

Cosa racconta il biopic su Franco Battiato

Diretto dal regista Renato De Maria, scritto da Monica Rametta e coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il film è un evento speciale per Nexo Studios. Il biopic è incentrato sugli anni giovanili del grande cantautore: i momenti cruciali del cammino verso il successo, dalla Sicilia a Milano, fino al ritorno nella sua amata terra d'origine.

Il film ripercorre la storia di Franco Battiato, l'evoluzione che lo ha portato dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli, fino al successo pop. Un viaggio che non è solo artistico, ma soprattutto interiore: la musica diventa il linguaggio di una tensione costante verso il trascendente, oltre ogni forma di celebrità.

Franco Battiato. Il lungo viaggio: Dario Aita interpreta un giovane Franco Battiato, qui nella sua casa milanese

Dove è possibile vedere il biopic?

Come vi abbiamo già anticipato, il film sarà nelle sale solo il 2, 3 e 4 febbraio, il che vi lascia ancora un giorno per poterlo recuperare al cinema. L'elenco delle sale cinematografiche è disponibile su nexostudios.it.

Il film è distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies. Prossimamente andrà in onda su Rai 1.