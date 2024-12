Forrest Gump: l'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray è attualmente in sconto su Amazon

L'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Forrest Gump è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 19,80€, con uno sconto del 43% sul prezzo più basso recente indicato (34,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto cinematografico e da collezione in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Forrest Gump è venduta e spedita da Amazon, ricordandovi che si tratta di un'offerta a tempo.

Forrest Gump: un classico senza tempo

A distanza di anni dalla sua uscita, Forrest Gump continua a incantare generazioni con la sua storia universale e toccante. Questo capolavoro cinematografico, vincitore di sei premi Oscar tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Robert Zemeckis e Miglior Attore per Tom Hanks, si mostra in un'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray pensata per celebrare degnamente il suo 30esimo anniversario.

La qualità visiva del 4K UHD riporta in vita ogni dettaglio, dalle vaste praterie dell'Alabama agli eventi storici che Forrest attraversa con il suo spirito innocente e indomito. Completano il cofanetto due dischi Blu-ray. Passate da Amazon sia che siate fan storici del film, sia in visione di un ipotetico regalo che lascerà sicuramente il segno.