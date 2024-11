Forrest Gump, Robin Wright:"Le persone pensano che Jenny sia una sorta di Voldemort"

Intervistata dal New York Times in merito al suo nuovo film Here, nel quale torna a recitare al fianco di Tom Hanks e diretta da Robert Zemeckis, proprio come in Forrest Gump, Robin Wright si è soffermata su Jenny, il suo personaggio nel film del 1994.

All'attrice è stato chiesto di commentare la critica che viene posta a Jenny, quella di essere una persona un po' anti-femminista. Un punto di vista che non trova d'accordo Wright, pronta a controbattere e fornire la propria opinione.

Tu sai chi

"No! Non è questo il punto" è intervenuta Robin Wright "La gente ha detto che è come una sorta di Voldemort per Forrest. Non lo sceglierei come riferimento ma era un po' egoista. Non penso che sia una punizione il fatto che lei contragga l'AIDS. Era così promiscua".

Tom Hanks in una scena di Forrest Gump

In Forret Gump, Robin Wright interpreta Jenny, l'amica d'infanzia del protagonista, della quale lui è innamorato per tutto il film, che segue le vicende di entrambi i personaggi per diversi decenni, durante i quali s'incontrano più volte da adulti e alla fine accolgono un figlio insieme prima che lei s'ammali gravemente.

Egoismo

"Lui era innamorato di lei dal primo giorno" ha sottolineato Wright "E lei era soltanto volubile, scappava, si drogava, frequentava le Pantere Nere. Poi si ammala e dice 'Questo è tuo figlio ma sto morendo'. E lui la accoglie comunque dicendole che si prenderà cura di lei a casa di mamma. Voglio dire, è la più dolce storia d'amore".

Considerato tra i migliori film del XX secolo, Forrest Gump ha vinto sei premi Oscar all'edizione 67 degli Academy Award, inclusi il premio al miglior film e al miglior attore per Tom Hanks:"È un film per il quale avrò sempre un sentimento speciale, non solo perché è un grande film. Mi sento nostalgica lavorando con questi ragazzi perché è stata un'esperienza fantastica".